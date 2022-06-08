Российский рынок во вторник попробовал продолжить падение в первой половине дня, но затем развернулся наверх. Всплеска торговых оборотов не было, а значит сигнал о том, что рынок теперь пойдет строго наверх, пока еще неполноценный. Вклады, валюта или золото? Как уберечь сбережения от инфляции

Индекс МосБиржи вчера вплотную подошел к нижней границе боковика последних месяцев 2165-2235 п. Именно эта область выступила поддержкой и точкой активизации покупок. Сам по себе факт выкупа вчерашней просадки в течение дня — позитивный момент с точки зрения рыночных настроений. Добавляет оптимизма трейдерам и постепенная нормализация ситуации с депозитарными расписками. Плюс ЦБ смягчает меры валютного регулирования, мешая дальнейшему укреплению рубля. А в пятницу регулятор еще раз снизит ключевую ставку, предположительно до 9,5-10%.

При этом рынок облигаций уверенно растет, а значит доходности бондов к погашению постепенно снижаются. Так, индекс корпоративных облигаций (RUCBICP) поднимался в 9 из 10 последних сессий. В результате привлекательность акций в глазах инвесторов снова растет по сравнению с облигациями. В это же время с каждым днем закрывается огромная масса открытых в феврале-марте краткосрочных депозитов. На вклады 3-6 месяцев ранее поступило почти 9 трлн руб. Теперь часть из них может перетекать на финансовый рынок. Пусть это будут относительно небольшие объемы, но фактор низкой ликвидности в наших акциях предполагает, что даже незначительные покупки способны вызывать сильные движения цен.

В это же время сырьевые товары остаются на высоких уровнях. Стоимость барреля Brent находится около $120, а дисконт нашего сорта Urals снизился относительно рекордно высоких значений прошлых месяцев ($35-40). Индикатор Bloomberg Commodity Index, отражающий динамику 20 сырьевых фьючерсов, сейчас находится около максимумов за 8 лет.

На основе совокупности описанных выше факторов предполагаю, что в среднесрочной перспективе российский рынок может показать позитивную динамику.

Пока индекс МосБиржи находится выше области 2165-2235 п. остается актуальным майский боковик. Просадки можно спекулятивно выкупать с относительно короткими стопами. В ближайшее время может начаться уже четвертая волна в сторону зоны сопротивлениям 2460-2500 п. Об устойчивом восходящем тренде можно будет говорить при пробое этих рубежей наверх.

Отношение участников к депозитарным распискам и акциям иностранных компаний, осуществляющих основную деятельность в РФ, нормализовалось. Вчера они перестали двигаться единым фронтом вниз после обвала в пятницу-понедельник. Часть бумаг начали уверенно отскакивать: X5 Group (+6,7%), Русагро (+4,5%), Глобалтранс (+2,4%) и др.

Но есть и те бумаги, которые все еще остаются под давлением. К ним относятся: HeadHunter, VK, Эталон, Cian, TCS Group.

На мой взгляд, в ближайшие сессии по ним также с высокой вероятностью может пройти волна восстановления после избыточного эмоциональной распродажи, спровоцированной новостями о санкциях в отношении НРД. Как и сообщала ранее Московская биржи, все расчеты по бумагам продолжаются в обычном режиме — без ограничений.

Валютный рынок в последние сессии показывает нехарактерную стабильность. Курс USD/RUB после майской экстремальной волатильности вдруг замер в районе 60-62.

Ранее при оценке перспектив валютных курсов мы уже не раз обращали внимание на важность показателя объемов торгов. Если они падают, значит валютная выручка экспортеров придерживается (можно до 120 дней) и не продается. Если, наоборот, обороты сильно растут, то в такой ситуации мы регулярно видели избыточные волны укрепления рубля.

Так вот сейчас объемы сильно снизились, что и обеспечивает стабилизацию курса. Видимо, давление экспортеров временно снизилось. Особенно внимательно предлагаю смотреть именно на обороты по евро, так как 100% выручки за газ в ЕС должно конвертироваться в рубли.

Cреднедневные объемы в режиме EUR/RUB TOM сократились с майских 100-150 до 55-70 млрд. В долларах похожая ситуация: снижение со 120-210 до 70-100 млрд руб.

Так что нормализация курса, скорее всего, пока временное явление. Не исключаю, что ближе к 20-30 июня объем предложения валюты в условиях налогового периода заметно подрастет, что вновь окажет кратковременное давление на курсы доллара и евро.

Ослабление мер валютного контроля.

1. ЦБ повысил пороги переводов средств за рубеж для физических лиц с $50 до $150 тыс. в течение месяца. Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран смогут перевести $10 тыс. против прежних $5 тыс.

Влияние. Трансграничные переводы физлиц не являются определяющим фактором для курсообразования на валютном рынке. Предыдущие повышения пороговых значений не приводили к масштабному ослаблению рубля. Так что новость окажет лишь незначительное давление на курс национальной валюты. Но в целом смягчения мер валютного регулирования конечно позитивно и указывает на нормализацию рыночной ситуации.

2. Минфин РФ разрешил зачислять экспортерам выручку на зарубежные счета. Это возможно при соблюдении условий о последующей репатриации денежных средств в РФ и последующей продажи экспортной выручки.

Влияние. Учитывая сохранение обязанности соблюдать требования по норме продажи экспортной выручки, принятые меры не должны оказать существенного влияния на курс рубля. К тому же многие компании из-за внешних санкционных рисков наверняка не будут длительное время хранить значительные суммы на счетах своих зарубежных дочек в иностранных банках. Решение Минфина, скорее всего, продиктовано тем, что ряд экспортеров периодически сталкиваются с проблемами при работе с зарубежными контрагентами, которые не готовы перечислять средства российским компаниям. Теперь этот момент сглаживается наличием подконтрольных иностранных посредников, которые зарегистрированы не в РФ.

Корпоративные облигации — прогнозы оправдывается. Множество раз отмечали, что прошедшее ранее ралли в ОФЗ должно вытянуть за собой и корпоративный долговой рынок. К текущему моменту значительная часть движения уже пройдена. Индекс корпоративных облигаций уверенно растет. В результате G-спред, отражающий разницу между доходностями ОФЗ и облигациями компаний, сократился до 163 б.п. против 350-470 б.п. в апреле и 220-300 б.п. в мае. До средних значений последних лет (80-95 б.п.) осталось совсем немного. Так что апсайд корпоративных бондов относительно ОФЗ с каждым днем все меньше и меньше. Это косвенный сигнал в пользу скорого перетока части средств в акции.

Санкции. Минфин США разъяснил американским финансовым управляющим, что новые санкции запрещают любую покупку на вторичном рынке долговых обязательств или акций, принадлежащих российскому правительству и компаниям. При этом владеть уже купленными бумагами или же продавать их в пользу не американцев не запрещено.

Влияние этого решения на российский рынок акций и облигаций сейчас нейтральное, так как существует наш внутренний запрет на сделки нерезидентов по продаже активов.