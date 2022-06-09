Российский рынок акций накануне показал положительный результат, вернувшись выше 2300 п. по индексу МосБиржи. Однако внутри дня траектория движения вызывает вопросы. Импульс роста первых двух часов в течение остальной сессии распродавался. Устойчивого притока инвесторов не наблюдалось. В результате итоговый прирост оказался на 1% меньше, чем на старте дня. Из наиболее ликвидных фишек устойчиво смотрелись лишь акции Газпрома и Роснефти.

В результате пока по-прежнему общая картина говорит об актуальности продолжительного боковика. Индекс МосБиржи находится в этом состоянии с конца апреля. Ранее было уже три попытки подойти к области сопротивления 2460-2500 п., но все они заканчивались последующим снижением. Именно пробой этой области в будущем станет четким сигналом в пользу формирования продолжительного растущего тренда. А пока же этого не произошло, консолидация с нижней границей в области 2165-2235 п. сохранится.

Крепкий рубль. Одним из поводов торможения вчерашнего импульса в акциях стало возобновление укрепления рубля. Это очевидная помеха для бумаг экспортеров и, похоже, в ближайшее время ситуация едва ли для них улучшится.

Курс USD/RUB вышел вниз из локального бокового коридора последних дней. С прошлой недели амплитуда колебаний в долларе резко снизилась, однако пауза в процессе активной продажи экспортной выручки завершилась. Уже стало правилом, что как только обороты на торгах Московской биржи по евро растут, то рубль укрепляется. Так и вчерашнее движение сопровождалось умеренным увеличением объемов по сравнению предыдущими днями, что привело к возврату USD/RUB ниже 60.

На горизонте ближайших 2-3 недель вероятность дальнейшего укрепления рубля остается высокой. Причин для волн девальвации не наблюдается. К тому же в пользу рубля играет продолжение роста цен на нефть. Фьючерсы Brent прибавили вчера еще 2,5% и поднялись выше $124. Так что акции металлургов, угольщиков и производителей удобрений в ближайшие дни вряд ли будут массово в числе лидеров.

Драма с расписками завершилась. В четверг ожидаемо восстановились те расписки и иностранные компании, которые не успели отскочить в среду. Почти все выделяемые нами накануне бумаги оказались лучше рынка: HeadHunter (+9,9%), Эталон (+4,4%), VK (+3,5%), TCS Group (+1,4%). Не смогли более-менее серьезно вырасти за последние два дня лишь расписки Cian. Но по ним пока нейтральный взгляд.

Из тех бумаг, которые начали восстанавливаться еще во вторник, вчера по-прежнему сильнее индекса выглядели Ozon (+7,1%) и X5 Group (+6,6%). К текущему моменту можно сказать, что эмоциональная распродажа бумаг иностранных компаний после санкций в отношении НРД уже почти отыграна и переварена рынком.

Снова дефляция. Индекс потребительских цен за неделю снизился на 0,01%, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция в прошлом месяце снизилась с 17,83% до 17,1%. Это позитивные данные как для рынка облигаций (локально), так и акций (среднесрочно).

В пятницу Банк России на заседании примет решение по уровню ключевой ставки. С учетом таких цифр по инфляции, падения потребительской активности и кредитования, а также крепкого рубля, есть все шансы на более сильное снижение ставки, чем ожидает большинство. Полагаю, что в третий раз подряд ЦБ пойдет на более значительный шаг, чем предполагает консенсус. На мой взгляд, высоки шансы увидеть ставку на уровне 9,5% или даже 9%.

На этом фоне ОФЗ и корпоративные облигации сегодня-завтра еще могут продолжить подъем. Вместе с тем фактор падающих ставок поддержит и индекс МосБиржи, так что удержание длинных позиций в целом выглядит оправданным.

Обращаю внимание, что премии корпоративных облигаций по доходности к ОФЗ в последние недели существенно сократились: G-спред упал с 400 до 147 б.п. А значит переток капитала в эту сторону будет снижаться. При этом рынок первичных размещений корпоративных бондов в новых условиях сильно сжался и будет медленно восстанавливаться, а по ОФЗ новых выпусков в этом году не ожидается. В результате сформируется дефицит инвестиционных инструментов на долговом рынке, который способен в том числе выдавить часть средств в акции, в основном в дивидендные истории: Газпром, энергетика, телекомы.