Рубль на открытии резко укрепился и после кратковременного ослабления продолжил активно дорожать, обновляя двухнедельные вершины. Доллар приблизился к 57,4 руб., а евро — к 61,2 руб.

Усилить распродажи инвалюты могло решение Тинькофф банка ввести комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте в размере 12% годовых. Инвесторы опасаются похожих шагов со стороны других банков.

Это лишь увеличивает дисбаланс российского валютного рынка, который заключается в превышении предложения инвалюты над спросом. Направленные на его устранение меры ЦБ и властей по смягчению валютных ограничений пока не приносят необходимого результата.

Большой объем экспортной выручки, поступающий на российский рынок, поддерживается высокими ценами на сырье, в том числе на нефть, котировки которой продолжают обновлять трехмесячные вершины.

На этом фоне завтра Банк России может снизить ключевую ставку сильнее ожидаемого 1 процентного пункта, то есть ниже 10%. Более быстрому смягчению монетарной политики способствует и замедление инфляции: вчерашние данные Росстата вновь отразили недельную дефляцию после нулевого изменения потребительских цен в предыдущий недельный период.

На этом фоне российский долговой рынок после вчерашней небольшой коррекции вернулся к восходящей динамике. Индекс гособлигаций RGBI активно повышается, приближаясь к пятимесячной вершине, установленной вчера.