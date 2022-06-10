Цены на российские акции в четверг преимущественно снижались. У индекса МосБиржи пока никак не получается даже приблизиться к формированию устойчивого растущего тренда. С конца апреля котировки находятся в боковом коридоре.

На горизонте нескольких кварталов ожидания в целом положительные, но конкретно сейчас краткосрочных драйверов пока недостаточно. Возможно, чуть позже летом российские бумаги будут поддержаны потоком капитала от реинвестирования дивидендов.

По нашим расчетам на рынок в июле-августе в рамках реинвестирования может вернуться около 121-161 млрд руб. или 9,7-13% от совокупной дивидендной массы. Для сравнения среднедневной оборот по индексу МосБиржи за последний месяц составил 29,2 млрд руб. То есть объем средств соответствует 4,1-5,5 дням торговых оборотов.

Наиболее сильные притоки будут в первой половине августа — в этот период российский рынок может показывать положительную динамику. И в первую очередь спросом, скорее всего, будут пользоваться как раз те же самые понятные для инвесторов дивидендные фишки, например: Газпром, ОГК-2, Мосэнерго, МТС и т.д.

В текущей же ситуации пока просто продолжаем следить за ключевыми рубежами индекса МосБиржи, потенциальный преодоление которых приведет к ускорению движения в сторону пробоя. Снизу это область 2165-2235 п., сверху зона сопротивления расположена на 2460-2500 п.

Три выходных. Напоминаем, что сегодня Мосбиржа уйдет на длинные входные. В понедельник торги и расчеты на фондовом, денежном, срочном, валютном рынке и рынке драгоценных металлов проводиться не будут.

Заседание ЦБ — центральное событие недели. Результаты объявят в 13:30 МСК. В 15:00 МСК состоится пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной.

До недавнего времени консенсус предполагал снижение ключевой ставки на 100 б.п. с 11% до 10%. Полагаю, что такой шаг в сложившихся условиях выглядит консервативным. Высоко оцениваю вероятность возврата ставки к уровню 9,5%, с которого ее подняли в конце февраля. Более того, допустим и шаг в 200 б.п. — до 9%.

К этому располагают следующие факторы:

— Остановка роста индекса потребительских цен. В стране дефляция

— Снижение корпоративного и потребительского кредитования

— Чрезмерное укрепление рубля

— Невысокая потребительская активность

Таким образом рассчитываю, что ЦБ в третий раз подряд может пойти на более сильное смягчение ДКП, чем ожидает консенсус. Для сравнения, сейчас вся кривая доходности ОФЗ на горизонте от года как раз разместилась в диапазоне 8,9-9,2%.

В преддверии заседания вчера мы вновь видели рост в государственных и корпоративных бондах. Если ставку опустят к 9-9,5%, то умеренный подъем еще возможен.

В целом же рынок облигаций в отличие от акций показывает устойчивый восходящий тренд уже третий месяц. При этом G-спред опустился с 400+ до 128 б.п., практически вернувшись к средним значениям, которые были в предыдущие годы. Это фактор в пользу роста рынка акций, так как избыточной доходности в корпоративных облигациях относительно ОФЗ уже почти не найти.

Влияние на курс рубля заседания ЦБ может быть нейтральным. Даже если вдруг ставку снизят сразу до 9%, то к изменению баланса спроса и предложения на валютном рынке это вряд ли приведет. Никакого значительного carry-trade из-за разницы в ставках по валютам сейчас нет. Сегодня курс является производной торгового баланса, а объем экспорта остается экстремально высоким по сравнению с импортом.

Норма обязательной продажи экспортной выручки в 50% отменена. Размер и сроки теперь будут определять Правительственная комиссия и ЦБ РФ. Казалось бы, новость явно указывает в пользу ослабления рубля, однако в четверг курс USD/RUB так и не вырос. Наоборот, в моменте он опускался к 57,5.

В действительности влияние на курс нейтральное. Во-первых, снижение нормы конвертации экспортной выручки в рубли в указе не обозначено. Во-вторых, в сложившихся условиях этот момент вообще может не нести никакого эффекта на баланс спроса и предложения на валютном рынке. Многие экспортеры склонны продавать больше 50%, опасаясь рисков блокировки средств из-за внешних ограничений. Кроме того, размер внешних инвестиций в валюте, а соответственно и потребность в ней, у компаний снизился. К тому же издержки удержания валютной позиции также в последнее время растут.

Банки способствуют росту спроса на рубль, вводя комиссии за валютные счета юрлиц и даже физлиц. И, похоже, этот процесс только начинается. А реакция населения и бизнеса еще последует. Объем валюты на счетах продолжит снижаться, предложение доллара и евро на рынке увеличится. Согласно данным Frank RG, сейчас уже в шести банках из топ-20 по объему привлеченных средств действуют комиссии за валютные счета.

Видится некоторая несогласованность, когда с одной стороны рубль чрезмерно переукрепился и давит на бюджетные доходы и инвестиционную активность экспортеров, а с другой — идет полным ходом процесс девалютизации, который выливается в еще больший объем предложения долларов и евро с целью выхода в рубль. Учитывая огромные потоки валютной выручки и подавленного импорта, поводов для роста курса USD в краткосрочной перспективе нет. Прогнозируем подъем чуть позже, ближе к концу года.

Ждем сегодня комментарии ЦБ по поводу сложившейся ситуации с валютными счетами. Думаю, на пресс-конференции Эльвиры Набиуллиной этот вопрос неизбежно прозвучит.

В США снова распродажа. После отскока и непродолжительной консолидации американский рынок вновь уверенно пошел вниз. Индекс S&P 500 без каких-либо существенных изменений внешнего фона вдруг рухнул на 2,4%.

Рынку акций мешает рост ставок, а также высокие цены на энергоносители и топливо. Если бы рост сырья был оправдан устойчивым ускорением внутреннего спроса, то S&P 500 не должен был бы быть под давлением. Но сейчас ценовое ралли в нефти и нефтепродуктах — это проблема со стороны предложения, так что их проинфляционный подъем крайне негативно сказывается на настроениях инвесторов. Опасения по поводу высокой инфляции транслируются в риски более агрессивного ужесточения ДКП со стороны ФРС и продолжение роста долларовых процентных ставок.

Тема инфляции в США вышла на первый план во всех деловых СМИ, что лишь мультиплицирует нервозность участников рынка по этому поводу. Исправить ситуацию с индексом потребительских цен и цен производителей могло бы падение котировок нефти из-за сокращения спроса в условиях рецессии, но это перспектива не ближайших дней.

Чтобы картина по S&P 500 улучшилась крайне важно в ближайшее время вернуться обратно в диапазон 4080-4180 п. Например, в случае выхода позитивной статистики по инфляции (сегодня в 15:30 МСК). Если же вернуться к обозначенным рубежам не получится, то резко вырастут шансы на постепенное продолжение среднесрочного нисходящего тренда с высокими рисками ретеста майских минимумов 3810-3860 п.