На пятничных торгах российский фондовый рынок торгуется разнонаправленно перед длинными выходными. Рублёвый индекс Мосбиржи снизился на —0,5%, а долларовый индикатор РТС вырос на +4,7%.

Сегодня Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 9,5% на фоне замедления инфляции, а также необходимости поддержать экономическую активность и потребительский спрос.

Инфляция в России продолжает замедляться. С 28 мая по 03 июня зафиксирована околонулевая ценовая динамика —0,01%, в годовом исчислении индекс потребительский цен снизился до 17,02% против 17,35% неделей ранее на фоне снижения потребительской активности и укрепления национальной валюты.

На следующей неделе в фокусе останется новостной фон, внешние площадки практически не оказывают влияние на локальный рынок. В четверг внимание будет приковано к данным по ВВП за I квартал. Ожидается рост экономической активности на 3,5%. Динамика фондового рынка останется смешанной. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 2240-2400 пунктов.

Глобальный рынок

Внешние площадки замерли в преддверии месячных данных по инфляции в США. Спрос на риск снизился, «индекс страха» VIX по итогам недели вырос, после пяти недель снижения.

ЕЦБ ужесточил риторику по итогам вчерашнего заседания. Глава ЕЦБ обеспокоена влиянием высоких цен на энергоносители, которые будут сдерживать экономический рост. Прогноз роста ВВП был снижен до 2,8% на 2022 год. Также, Европейский центральный банк сигнализировал о серии повышений процентных ставок, начиная с июля, это будет первое повышение за последние 11 лет. В сентябре регулятор не исключает еще одно повышение сразу на 50 б.п. при сохранении повышенного инфляционного фона.

На следующей неделе на настроения участников рынка преимущественно будет влиять огромный блок макростатистики. А ключевым событием станет заседание ФРС 15 июня. Сейчас инвесторы хотели бы услышать о взятии паузы в ужесточении денежно-кредитной политики в осенние месяцы, но обеспокоены возможным более ястребиным тоном регулятора на фоне высоких цен на энергоносители. В четверг будет также известно решение Банка Англии по процентной ставке. Скорее всего, до среды рынки будут находиться в боковике.

В понедельник ожидается пакт макроданных из Великобритании, включая ВВП за I квартал, объём строительства и промышленного производства в апреле.

Во вторник вдогонку опубликуют данные по рынку труда. Согласно консенсус-прогнозу, уровень безработицы в апреле незначительно вырос до 3,8% по сравнению с 3,7% месяцем ранее. Кроме того, в Германии выйдет ИПЦ (индекс потребительских цен) за май. В США внимание будет приковано к индексу цен производителей (PPI), измеряющий среднее изменение цен по продажам товаров и услуг.

В среду выйдет статистика за май по объему промышленного производства в Китае и еврозоне, а также по объёму розничных продаж в США и Китае.

В четверг участники рынка будут переварить решение Центробанков, а в пятницу главным событием дня станут данные по инфляции в еврозоне за май. Ожидается сохранение индекса потребительских цен на уровне 8,1%.

Нефть

Нефть завершает неделю около трехмесячных максимумов — 124 долларов за баррель сорта Brent. Потенциал роста котировок сохраняется при появлении новых факторов увеличения спроса. Сокращение запасов нефти в США также поддержат цены на «чёрное золото». Среди сдерживающих факторов есть риск новых локдаунов в Китае, в Шанхае выросла заболеваемость коронавирусом.