Российский рынок возвращается после длинных выходных, и внешний фон на этот раз негативный. Дело даже не в провале европейских и американских акций и облигаций, а в первую очередь в начавшейся распродаже по многим сырьевым товарам.

В условиях крепкого рубля падение commodities удваивает негативный эффект для акций российских экспортеров, доля которых на рынке более 60%. В результате сегодня индекс МосБиржи может открыться снижением.

Под ударом в первую очередь будут металлурги. А вот нефтяники пострадают в меньшей степени, учитывая все еще высокие цены на энергоносители. Фьючерсы Brent в понедельник остались около $122.

По индексу МосБиржи пока еще актуален боковой коридор, который выделяется нами уже несколько недель. И хотя внешние факторы после февраля имеют меньшее влияние на наш рынок, фактор масштабного провала всех ключевых мировых площадок все-таки скажется на настроениях инвесторов.

В качестве нижней границы устоявшегося коридора по индексу МосБиржи выделяется район 2165-2235 п. Мы вполне можем увидеть еще одну попытку штурма этой области. Последние два раза покупки на подходе к обозначенным отметкам оказывались удачными. Однако если он все-таки будет пройден вниз, например на фоне дальнейшего переукрепления рубля, это будет негативный технический сигнал. В таком случае далее придется пересматривать цели коррекции.

Что касается пятничного снижения ключевой ставки ЦБ РФ с 11% до 9,5%, то это событие отчасти было заранее заложено в котировки. Вся кривая ОФЗ торгуется ниже этого значения, около 8,9-9,1%. Временно можно ожидать торможения роста гособлигаций, а также корпоративных бондов, которые в последние недели заметно сократили отставание от ОФЗ. G-спред упал до 116 б.п. против 400 б.п. в марте-апреле. Так что пространства для догоняющего роста облигаций компаний уже почти не осталось.

К тому же регулятор в пятницу не дал четкого сигнала о неизбежности дальнейшего уверенного снижения ставки. Формулировка «Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях» пока не дает основания рассчитывать на снижение ставки 22 июля более чем на 50 б.п. Многое будет зависеть от инфляционных тенденций.

Для рынка акций фактор снижения ставок позитивный, но этот эффект среднесрочный — распределен во времени. Сначала активнее всего на сигналы ЦБ реагируют ОФЗ. Затем подтягиваются корпоративные бумаги. Потом, когда рыночные ставки по инструментам с фиксированной доходностью снизились, обеспечивается рост потоков в сторону акций. В случае российского рынка это в первую очередь могут быть дивидендные фишки. В текущей ситуации к таким можно отнести Газпром, электроэнергетику, телекомы.

Ускорение обвала в США. Индекс S&P 500 падает 4 сессии подряд. Накануне он рухнул на 3,9%, обновив минимальные значения с марта 2021 г. Общие потери с годовых максимумов составляют уже 21,8%. То есть пройдена психологическая отметка в —20%, которую обычно называют рубежом перехода в «медвежий» рынок. Вслед за американским рынком активно снижались и ключевые европейские площадки.

Каковы причины столь мощного провала? Рынку акций мешает рост ставок, а также высокие цены на энергоносители и топливо. Доходности по 10-летним гособлигациям США подскакивали до 3,4%. Опасения по поводу высокой инфляции транслируются в риски более агрессивного ужесточения ДКП со стороны ФРС и продолжение роста долларовых процентных ставок. Пятничная статистика о скачке индекса потребительских цен США до 40-летних максимумов ударила по настроениям и напугала многих участников.

Тема инфляции в США вышла на первый план во всех деловых СМИ, что лишь увеличивает нервозность инвесторов рынка по этому поводу. Частично исправить ситуацию с индексом потребительских цен и цен производителей могло бы падение котировок нефти из-за сокращения спроса в условиях рецессии, но это перспектива не ближайших дней.

Рынки достаточно долго игнорировали инфляционную проблему. Складывается впечатление, что ясность появилась лишь в пятницу. Но это не так. Уже давно было заметно, что расти начали не просто разовые элементы индекса потребительских цен, а его устойчивые компоненты. Статистика прошлой пятницы просто стала триггером, который усиливается эффектом начавшегося сокращения баланса ФРС.

В такой ситуации растут ожидания, что американский регулятор на заседании в эту среду пойдет на самое быстрое разовое повышение ключевой ставки с 1984 г., подняв ее сразу на 75 б.п. (до 150-175 б.п.). В пользу такого сценария высказались некоторые крупнейшие инвестдома США. А согласно данным индикатора FedWatch Tool от CME, вероятность этого составляет 95% против 3% в начале июня.

Перед Джеромом Пауэллом стоит непростая задача успокоить финансовые рынки и в то же время действовать жестко, в целях воздействия на подскочившие инфляционные ожидания населения.

По индексу S&P 500 с одной стороны сформировались робкие сигналы дивергенций по ряду осцилляторов, указывающие на скорый разворот. С другой — мы видим очень высокую скорость снижения. Пока сложно однозначно сказать, что импульс вот-вот завершится. В качестве потенциальных целей снижения можно выделить ближайшую широкую область технической поддержки. Она сегодня проходит в диапазоне 3500-3590 п.

Сырье дешевеет. На фоне происходящих событий на фондовых площадках последние две сессии с максимумов начал активно спускаться Bloomberg Commodity Index. В понедельник он просел на 1,6%. Может показаться, что это незначительная величина, однако стоит учитывать, что основная доля в структуре индекса — это нефть, а она вообще не упала. Так что все остальные товары снижаются опережающими темпами. Обновили минимумы последних месяцев палладий, алюминий, никель и др.

Под давлением даже драгметаллы. Котировки золота опустились к $1820. В очередной раз подчеркнем, что золото пока вообще не замечает долларовую инфляцию, хотя традиционно воспринимается большинством в качестве защитного актива. Еще в прошлом году мы отмечали, что в этой логике что-то сломалось. Драгметаллы не являются безусловной защитой от глобального роста цен. Функция сохранения стоимости утеряна или, как минимум, второй год не отрабатывается.