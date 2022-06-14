После короткой консолидации S&P 500 ушел в зону «медвежьего рынка», с начала года индекс снизился на 22%. Падение на рынке США было вызвано публикацией данных по инфляции 10 июня. Данные за май показали рост индекса потребительских цен на 8,6% (г/г), что стало новым 40-летним максимумом.

Рекордная инфляция свидетельствует о низкой эффективности мер, принимаемых ФРС. Усилились опасения, что регулятор на предстоящем заседании 15 июня будет вынужден повышать ставку более чем на 0.5 п.п. После публикации статистики по инфляции выросло число оценок аналитиков, предполагающих рост ставки на 0.75 п.п. и 1.00 п.п. Инвесторы ждут решительного повышения ставки, это может вернуть инвесторам уверенность и принести на рынок США стабильность.

Текущая просадка позволяет увеличить позиции в американских акциях долгосрочным инвесторам. С учетом текущей волатильности, стоит вкладывать в акции те средства, которые могут быть размещены на срок от одного года. Инвесторы с более коротким горизонтом инвестирования могут обратить внимание на рыночно-нейтральные стратегии. Нейтральность к рынку достигается за счет того, что в портфеле у инвестора одновременно открыты длинные и короткие позиции. При реализации такой стратегии необходимо держать руку на пульсе и регулярно обновлять список фаворитов и аутсайдеров.