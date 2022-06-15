Если во главу угла ставить именно безопасность вложений, то риски на рынке акций сейчас всё еще достаточно высоки. Санкционные риски и риски, связанные с элементами финансовой инфраструктуры, никуда не ушли.

На прошлой неделе мы могли в очередной раз удостовериться в этом после объявления о введении блокирующих санкций США в отношении «Северстали», в результате чего акции компании за два дня потеряли более четверти стоимости. В то же время санкции ЕС в отношении НРД снизили перспективы разблокировки иностранных бумаг российских инвесторов.

В этой связи безопаснее на фоне замедления инфляции и планомерного понижения ставки Банком России выглядят вложения в локальные облигации крупных российских компаний, хотя многие бумаги уже успели восстановиться после мартовского спада. Многие акции же, наоборот, торгуются значительно ниже своих февральских уровней. Восстановлению препятствует в том числе неопределенность, связанная с возможностью выхода из бумаг нерезидентов, которые после февраля не могут продать свои российские активы.

Возвращаясь к вопросу отраслей, на краткосрочном горизонте на фоне понижения ставок и сильного рубля интерес могут представлять бумаги компаний со стабильными дивидендами, ориентированные на внутренний рынок, например телекомы, однако в долгосрочной перспективе их доходность связана с рисками, поскольку бизнес зависит от импортного оборудования.