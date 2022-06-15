Российский рынок акций начал торговую неделю со снижения, провалившись на 1% по индексу МосБиржи вслед за распродажами на западных площадках. Однако просадка была достаточно быстро выкуплена, и закрытие вторника проходило уже на положительной территории.

Рынок вытянули наверх акции Газпрома, прибавившие 2,7%. Вес этой бумаги в индексе сейчас максимальный в современной истории — 23,9%. Так что любые ее значительные колебания сильно коррелируют с индексом. Для сравнения — на втором месте Лукойл с весом всего 11,4%, на третьем Сбербанк (ао + ап) — 9,5%. А все остальные 39 бумаг индекса имеют доли ниже 4%.

Хуже рынка выглядят металлурги и угольщики на фоне коррекции сырьевых цен, а также укрепления рубля. Отраслевой индекс металлов и добычи накануне просел на 1,3%. До февральских минимумов ему осталось всего около 1%. Какого-то повышенного спроса в ближайшие дни без ослабления рубля здесь ждать не приходится.

Картина по индексу МосБиржи не меняется. Каждый день мы отмечаем актуальность бокового коридора и пока его границы неизменны. Снизу зона поддержки расположена на 2165-2235 п., сверху сопротивление на 2460-2500 п. Ждем преодоления одного из обозначенных рубежей, что спровоцирует ускорение тренда в сторону пробоя.

Ралли в облигациях завершилось. Индекс ОФЗ (RGBI) во вторник снизился на 0,57% — максимальное падение за полтора месяца. В это же время и корпоративные бумаги были под давлением.

Долговой рынок уже заложил в цену снижение ключевой ставки, а пятничная риторика ЦБ не дает сигнала о чрезмерной мягкости регулятора в среднесрочной перспективе. Ключевая ставка еще может быть снижена в этом году, но темпы однозначно замедлятся. При этом кривая доходностей ОФЗ уже сейчас в среднем находится на 0,4-0,5 п.п. ниже уровня ключевой.

Что сейчас делать на рынке облигаций? Продолжать удерживать средние и даже длинные корпоративные выпуски. Причин для их существенного снижения с учетом последних инфляционных тенденций нет. При этом и пространство для значительной положительно переоценки в ближайшие недели не просматривается, так что активные покупки уже не так актуальны.

Позитив для дивидендных акций. Снижение привлекательности облигаций за счет падения доходностей к погашению — позитивный среднесрочный драйвер для российских акций, в первую очередь для дивидендных фишек. Каждый может сам провести экспресс-анализ чувствительности российских бумаг к дивидендам в последние месяцы. Почти все бумаги, по которым платятся относительно высокие дивиденды и, вероятно, будут платиться в следующем году, выглядят гораздо лучше индекса.

Например, это касается МТС, ОГК-2, Мосэнерго, ТГК-1, Газпрома, Башнефти, Интер РАО. А там, где есть неопределенность по поводу выплат — сразу более слабая динамика. По всей видимости, такой селективный подход частных инвесторов, занимающих 73% от торгового оборота, в среднесрочной перспективе сохранится.

Курс доллара во вторник обновил минимумы по отношению к рублю с 2018 г. В моменте пара USD/RUB опускалась до 55,6. При этом объемы торгов были невысокими как по евро, так и по доллару. То есть даже текущий курс пока не обеспечивает балансировку предложения за счет импорта.

При этом есть предположение, что значительная часть экспортной выручки сейчас не продается, учитывая невысокие обороты. То есть пространство для укрепления рубля краткосрочно еще не исчерпано. По доллару не исключаем спуска к отметке 55 или чуть ниже.

К тому же рублю помогают все еще высокие цены на газ и нефть, которые компенсируют просадку в металлах, угле и других сырьевых товарах.

На рынке акций США сегодня в центре внимания заседание ФРС. В преддверии этого события индекс S&P 500 снижается уже 5 сессий подряд.

За последние 2 дня ожидания рынка по поводу действий регулятора существенно поменялись. На фоне высокой инфляции теперь базовый сценарий предполагает повышение ключевой ставки не на 50, а на 75 б.п. до 1,50-1,75%. При таком раскладе акции в теории должны бы оказаться под давлением, однако фактор технической перепроданности по S&P 500 может привести к обратной трактовке действий ФРС: «регулятор готов действовать жестко, а значит инфляция скоро замедлится — среднесрочный позитив».