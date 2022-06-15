Рубль в начале сессии испытал кратковременную просадку, но быстро восстановился, перейдя к консолидации в небольшом минусе к бивалютной корзине. В отличие от предыдущих дней волатильность рубля заметно снизилась. Вероятно, в текущих условиях найден его равновесный курс, по крайней мере на краткосрочном горизонте.

Мировые рынки сегодня восстанавливаются, корректируя провал предыдущей сессии. Нефть, напротив, осталась под давлением после сильного отката от новой трехмесячной вершины, установленной вчера.

Важным событием для всех биржевых активов, а также мировой экономики и финансовой сферы будет сегодняшние итоги заседания ФРС (21:00 МСК) и последующая пресс-конференция главы американского регулятора (21:30 МСК).

Инвесторы опасаются, что на фоне пятничных данных о более высокой, чем прогнозировалось, инфляции в США, ФРС повысит ставку сильнее, чем на 0,5 процентного пункта, как ранее ожидалось. К тому же регулятор может ужесточить риторику относительно дальнейшей монетарной политики. Все это ухудшит долгосрочные экономические перспективы, поэтому реакция на подобный исход заседания ФРС может быть крайне негативной и продолжительной, вызвав массированные распродажи на всех биржах, а также возобновление активного роста доллара к другим валютам.

Хотя рублевые активы в последние три месяца достаточно сдержанно реагируют на сигналы с внешних площадок, их обвальное падение способно ударить и по ценам на сырье, негативно сказавшись на курсе рубля. К тому же ослабление сырьевого спроса будет вызвано самим замедлением роста экономики из-за необходимости более быстрого ужесточения монетарной политики для борьбы с инфляцией, что является актуальным для ключевых потребителей сырья.

Российский долговой рынок продолжил нисходящее движение предыдущей сессии, но не столь быстрыми темпами. Индекс гособлигаций RGBI вновь переписал недельный минимум.

Если реакция мировых рынков на заседание ФРС будет не сильно негативной, доллар может остаться в диапазоне текущей недели 55,60-58,40 руб.