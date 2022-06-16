Российский рынок акций в среду показывал положительную динамику в течение всего торгового дня. Закрытие было на максимумах сессии, что традиционно является позитивным техническим сигналом, указывающим на незавершенность растущей тенденции. Обороты пока на среднем уровне 31 млрд руб.

Если днем ранее мы говорили о том, что в плюс наш рынок вытянули акции Газпрома, то в среду локомотивом выступили отстававшие ранее бумаги Лукойла. За счет высокого веса (11,4%) прирост этих акций на 5,7% обеспечил подъем индекса МосБиржи на 0,65% из +1,3%. То есть ровно половина роста — это эффект от высокого спроса лишь в одной нефтяной фишке. О таких особенностях всегда стоит помнить и делать соответствующие поправки, используя динамику индекса в качестве индикатора общих рыночных настроений.

Дополнительную поддержку нашему рынку оказало умеренное ослабление рубля, а также отскок многих сырьевых товаров, почти всех commodities кроме нефти. В краткосрочной перспективе повышенная вероятность сохранения локального восходящего импульса в российских акциях.

В целом же по индексу МосБиржи среднесрочная картина не меняется. Актуален широкий боковой коридор. Нижняя граница и зона поддержки расположена на 2165-2235 п., сверху сопротивление находится на 2460-2500 п. Ждем преодоления одного из обозначенных рубежей, что спровоцирует ускорение тренда в сторону пробоя.

Риски для индекса сегодня видятся лишь со стороны тяжеловесного Газпрома, который вынужден снизить поставки в ЕС. Компания останавливает еще один из трех оставшихся у нее рабочих агрегатов на станции «Портовая», с которой начинается морская часть трубы Северный поток-1. В ночь на четверг объем прокачки должен был упасть с плановых 167 млн кубометров до 67 млн. Накануне Газпром предупреждал, что вынужденно остановит пять из восьми агрегатов, поскольку сервисная служба Siemens не вернула их вовремя после ремонта.

В последние недели мы привыкли, что акции Газпрома выглядят лучше рынка. Но на таких новостях вчера они выглядели слабее сектора и индекса МосБиржи. Сегодня вновь сложно рассчитывать на опережающую динамику. К тому же стоит учитывать беспрецедентно высокую концентрацию инвесторов в этой дивидендной истории. Это чревато избыточными реакциями на корпоративные новости, даже несмотря на относительно высокую ликвидность бумаг. В этом кейсе может работать правило: чем сильнее снижение, тем больше желающих зафиксировать прибыль. В этом плане показателен пример провала акций 26 мая. Тем более многие понимают, что в условиях падения поставок в ЕС размер дивидендов в 2023 г. — крайне неопределенная величина.

Впрочем, частично этот фактор компенсируется взлетом цен на газ. Так, после роста на 16% во вторник вчера котировки фьючерсов на газ TTF взлетели еще на 21%, превысив отметку в $1100 за тыс. куб м. (максимум за 2,5 мес.).

Дефляция снова с нами. Согласно данным Росстата, с 4 по 10 июня потребительские цены снизились на 0,14%. В годовом выражении показатель замедлился до 16,7%. С начала года к 10 июня потребительские цены выросли на 11,64%.

Естественно такие цифры позитивны для российского фондового рынка. Цепочка простая:

— замедление инфляции способствует снижению доходностей по ОФЗ (росту их цены)

— в это же время ожидания по изменению ключевой ставки ЦБ меняются в сторону ее более быстрого снижения

— далее начинают догонять корпоративные облигации

— далее растет спрос в российских дивидендных акциях, а затем и во всех остальных бумагах

Дисконт Urals снижается. Средняя цена на российскую нефть марки Urals за период с 15 мая по 14 июня составила $87,5 за баррель, сообщил Минфин РФ. Котировки Brent за тот же период были на уровне $117,8. Таким образом, дисконт Urals относительно бенчмарка составил 25,7% или около $30,3 за баррель. В последние месяцы дисконт к Brent постепенно снижается от максимальных $35-40 за баррель. И этот процесс может быть продолжен, что позитивно для акций российских нефтяников.

Среднесрочные прогнозы по рынку нефти позволяют сохранять оптимистичный взгляд на акции нефтяных компаний. Среди российских бумаг привлекательно выглядят Лукойл, Роснефть, Газпром нефть и Татнефть.

Итоги заседания ФРС. Федрезерв увеличил ключевую процентную ставку на 0,75 п.п, до 1,5-1,75%. Последний раз таким быстрым темпом ставка повышалась в 1994 г. Сформированный неделю назад консенсус-прогноз предполагал повышение на 0,50 п.п, но в последние дни многие аналитики повысили свои ожидания до 0,75 п.п на фоне ускорения инфляции в мае до 8,6%.

Члены Комитета по открытым рынкам повысили свои прогнозы по росту ставки на текущий год до 3,4%, против 1,9% в марте. Вместе с тем оценка по росту ВВП была снижена до 1,7% с мартовских 2,8%. На наш взгляд, риски последующего изменения прогноза темпов роста экономики США в пользу понижения очень высокие.

Глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что на следующем июльском заседании ставка может быть повышена еще на 0,50-0,75 п.п. в целях борьбы с инфляцией. Между тем параметры программы постепенного сокращения баланса ФРС с июня (QE наоборот) остаются неизменными, а значит ликвидность на рынке начнет постепенно снижаться. Сформировать устойчивый восходящий тренд по S&P 500 в таких условиях будет крайне сложно. В среднесрочной перспективе может остаться актуальной тактика торговли, предполагающая совершение операций на коротких отрезках: фиксировать длинные позиции на локальных отскоках рынка и покупать при обновлении минимумов.