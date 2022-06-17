Российский рынок акций в четверг продолжил рост и выглядел очень устойчиво по отношению к внешним факторам. Подъем индекса идет три сессии подряд с постепенным ускорением. Общий рыночный сентимент положительный и это при том, что самые тяжеловесные акции Газпрома уже не растут, реагируя на новости о снижении поставок в ЕС.

Накануне мы отмечали, что инициатива переходит на сторону покупателей. Сегодня можно предположить, что пространство для роста нашего рынка остается. Особенно с учетом притоков капитала частных инвесторов.

Если посмотреть на текущую картину чуть шире, то сверху в качестве промежуточной цели по индексу МосБиржи по-прежнему выступает граница бокового коридора в районе 2460-2500 п. В случае ее преодоления будет получен мощный сигнал на дальнейшее формирование растущего тренда.

Отдельно выделим тот факт, что российский рынок растет в отрыве от распродажных тенденций на ключевых мировых площадках. Прежней корреляции между ними теперь почти нет. Так, индекс S&P 500 вчера потерял 3,2% на опасениях роста инфляции, ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и неизбежного замедления темпов экономического роста. Всего за последние 7 сессий он упал на 9,6%. Российский индекс МосБиржи в это же время вырос на 3,4%, а долларовый РТС — на 11,5%.

Среди отдельных бумаг наиболее сильный импульс в последние дни наблюдается в депозитарных расписках. Они продолжают активно восстанавливаться после недавних эмоциональных распродаж. Это касается TCS Group, Ozon, РусАгро, EMC, Softline, Мать и дитя, HeadHunter и др.

Сегодня продолжится Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Он продлится до 18 июня. Форум традиционно привлекает крупных бизнесменов и представителей финансовых институтов. Топ-менеджеры компаний дают множественные комментарии и интервью, заключаются крупные торговые сделки и M&A. Вчера поток новостей с ПМЭФ был огромным.

Акции ВТБ и Сбербанка сумели сохранить восходящую тенденцию. В кулуарах ПМЭФ глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что некоторые крупные банки, скорее всего, обойдутся без докапитализации благодаря тому, что они вели предусмотрительную политику. На наш взгляд, такой сценарий был бы особенно позитивен для ВТБ, ведь ранее рынок закладывался на то, что ему потребуется докапитализация, то есть в том или ином виде мог быть размыт акционерный капитал.

На рынке облигаций возобновился рост после двухдневной просадки. Индекс ОФЗ вчера вырос на 0,5%, возвращаясь к максимумам последних месяцев. Ключевым фактором поддержки выступает дефляция. Каждая новая неделя с нулевым или отрицательным изменением индекса потребительских цен будет увеличивать шансы на очередное снижение ключевой ставки ЦБ — это позитив для долгового рынка.

Риск-премии в корпоративных облигациях еще будут снижаться в ближайшие недели, но очень скоро стабилизируются. В сегменте высокодоходных бумаг, которые ассоциируются с повышенными рисками, эти показатели могут быть более волатильны. В текущих условиях инвесторы могут часто менять мнение по поводу того, стоит ли повышенная доходность тех рисков, которые она в себе несет.

На ПМЭФ очень много разговоров про крепкий рубль. В качестве комфортного курса доллара рядом чиновников назывались цифры 70 или выше. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор не исходит из того, что нужно специально ослаблять рубль, курс должен оставаться плавающим даже при текущих валютных ограничениях. Она добавила, что влияние на курс со стороны процесса постепенного снятия валютных ограничений есть, но оно не очень большое. Большее значение играют ограничения по импорту, которые привели к падению спроса на валюту.

Последние три сессии пара USD/RUB находится около 56-57. Амплитуда колебаний и обороты относительно невысокие. При прочих равных риски еще одной локальной волны снижения остаются. Мы видим, что даже со снижением объемов торгов, не происходит отскока. Делаем вывод, что баланс по-прежнему не найден. Любой локальный рост предложения экспортной выручки способен привести к дальнейшему укреплению рубля.

На рынке акций США вчера продолжилась волна снижения. По S&P 500 обновлены минимумы с декабря 2020 г. Отскок в среду после заседания ФРС оказался кратковременным.

Опубликованная в четверг статистика указывают на резкое замедление экономической активности. В частности, объемы строительства новых домов упали на 14% в мае, деловой индекс ФРБ Филадельфии снижается. В это же время помимо ФРС другие мировые ЦБ продолжают повышать процентные ставки, сокращать монетарные стимулы. Складывается картина неизбежности рецессионных процессов, а значит корпоративные прибыли и объем байбэков/дивидендов компаний США в среднесрочной перспективе могут снизиться.

По S&P 500 уже отмечается достаточно серьезная техническая перепроданность, однако теперь даже в случае назревшего отскока цели снижения внизу еще предполагают потенциал для продолжения падения. В качестве области торможения нисходящего тренда выделим зону 3500-3590 п.