Российские акции пока не реагируют на падение нефти. Пока…
Российский рынок акций завершал прошлую неделю умеренным снижением на невысоких оборотах. Тем не менее индекс МосБиржи все равно ровно в середине бокового коридора. Боковик продолжается с середины апреля.
Могло быть и хуже из-за нефти. Пятничная просадка индекса на 0,6% выглядит неплохим результатом, учитывая провал цен на нефть. Фьючерсы Brent на предыдущей торговой сессии упали на 5,5%. Нефть — это один из немногих сырьевых товаров, который в последние недели вообще не снижался. Однако ужесточение ДКП в США и ожидания замедления темпов экономического роста сейчас располагают к пересмотру оценок совокупного спроса на нефть, а значит и цен на них.
Кроме того, начал расти экспорт из Венесуэлы, добыча в США незначительно выросла, Россия ожидает рост экспорта в 2022 г., индекс доллара выглядит крепко, а Байден намерен поехать на переговоры в Саудовскую Аравию. Все это в совокупности и привело к ускорению распродаж при первых же признаках коррекции.
Без чувств. Впрочем, российский рынок акций откат Brent с недавних $124 к $113 практически не заметил. Это все еще очень высокие цены, располагающие к росту бумаг наших нефтяных компаний. Однако, чем сильнее в перспективе будут корректироваться котировки Brent (а за ними и Urals), тем быстрее будет возвращаться чувствительность индекса МосБиржи к стоимости нефти.
В качестве важных реперных точек по Brent можно выделить уровни $106-107 и $97-99,5. В случае их прохождения рыночный сентимент будет существенно ухудшаться, а влияние нефтяного фактора на стоимость российских акций — возрастать.
Общая картина по индексу МосБиржи по-прежнему существенно не меняется. Рынок находится в боковом коридоре, который всем очевиден. И эта всеобщая понятность технической картины — очень важный психологический момент. Ведь фактор настроений на нашем рынке сейчас крайне важен, учитывая 73%-ую долю частных инвесторов в обороте. Поэтому чем дольше котировки индекса МосБиржи находятся в устоявшемся коридоре с нижней границей 2165-2240 п. и верхней на 2460-2500 п., тем сильнее будет пробойный импульс при выходе из этой области. В базовом сценарии все-таки рассчитываю на прорыв обозначенного коридора наверх.
Ставка льготной ипотеки снижена с 9% до 7%. С одной стороны, это частично ожидаемое событие на фоне снижения ключевой ставки и замедления инфляции. С другой — это все равно безусловный позитив для акций девелоперов. Цены на недвижимость на первичном рынке теперь вряд ли будут снижаться. А спрос наверняка восстановится, в том числе и инвестиционный по мере завершения массы банковских вкладов, открытых по высоким ставкам.
Срок программы по-прежнему предполагает завершение в конце 2022 г. Однако мы не исключаем, что в каком-то виде она может быть вновь продлена. Многое будет зависеть от того, какой будет ситуация в строительном секторе в IV квартале.
В акциях девелоперов можно предположить позитивную динамику в среднесрочной перспективе. Положительный взгляд по бумагам ПИКа, Эталона, Самолета. В пятницу они уже выглядели сильно лучше рынка. Отраслевой индекс вырос на 2,9%. Сегодня подъем может продолжиться.
В США сегодня выходной. В пятницу индекс S&P 500 обновил минимумы года, но к концу сессии просадка была выкуплена. Ближайшая зона поддержки и в то же время цель нисходящей тенденции находится в районе 3500-3590 п. Снижение DJIA и S&P 500 наблюдалось в течение 10 из последних 11 недель. Фактор накопленной перепроданности вскоре выступит основанием для очередного отскока с последующим переходом в фазу временной консолидации. Ключевой среднесрочный риск для рынка США — это возобновление подъема доходностей по гособлигациям (US Treasuries) после отката прошлой недели.
В понедельник, 20 июня, в США национальный выходной по случаю Дня освобождения от рабства (День эмансипации). В июне прошлого года Джо Байден подписал закон, выдвинутый Конгрессом, чтобы сделать этот день федеральным праздником. Торги акциями на NASDAQ и NYSE проводиться не будут.
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