В начале торгов рубль находился под давлением, но вскоре возобновил укрепление, переписав четырехлетний максимум к доллару, который опустился к 55,4 руб. Евро установил новый недельный минимум на отметке 58,16 руб.

При этом нефтяные цены некоторое время оставались под давлением после пятничного обвала. Он был вызван усилением опасений, что агрессивное ужесточение монетарной политики ФРС и ЕЦБ усугубит экономические проблемы, а это ослабит сырьевой спрос. Таким настроениям способствовало заявление главы ФРС о том, что регулятор считает одной из главных задач замедление инфляции в США, достигшей максимума за 40 лет. По словам Пауэлла, ФРС четко нацелена на возврат инфляции к целевому показателю в 2%. После этих заявлений снижение котировок нефти ускорилось.

Несмотря на этот негатив рубль продолжает получать поддержку от продавцов инвалюты, которых по-прежнему больше, чем покупателей из-за медленного восстановления импорта, а также опасений проблем с валютными операциями на фоне санкций.

Правда, если снижение сырьевых цен станет устойчивым, это постепенно сократит экспортную выручку российских компаний. В результате рубль перейдет к ослаблению, тем более, что его текущие уровни являются необоснованно завышенными с экономической точки зрения.

Российский долговой рынок после пятничной просадки возобновил рост. Индекс гособлигаций RGBI на старте сессии вновь переписал недельный максимум, после чего откатился в рамках коррекции.

Нефть пытается восстановиться

В первой половине дня нефтяные цены оставались под давлением, обновив месячный минимум, установленный в пятницу после сильного снижения. В начале российской сессии котировки перешли к росту, выйдя в умеренный плюс. Но в настоящий момент Brent вновь теряет 0,19% около отметки $112,9.

Восстановлению цен многих сырьевых товаров способствует нисходящая динамика доллара. Однако опасения по поводу замедления мировой экономики, которое ударит по сырьевому спросу, может вызвать очередную волну распродаж на рынке сырья.

Доллар дешевеет

Американская валюта в понедельник снижается, корректируя мощное восходящее движение предыдущей сессии. В данный момент индекс доллара (DXY) торгуется вблизи значения 104,4 п., теряя 0,2%.

Европейская валюта повышается, возвращая утраченные в пятницу позиции. К текущему моменту котировки откатились от дневной вершины, сейчас пара EUR/USD прибавляет 0,2% около отметки 1,052.