Российский рынок во вторник развернулся вниз на резко подскочивших оборотах торгов. Индекс МосБиржи практически полностью растерял 2%-ый рост понедельника, вернувшись к 2350 п. При этом на мировых площадках преобладали позитивные настроения: выросли американские и европейские площадки, поднимались фьючерсы на нефть и газ.

Торговая активность на Мосбирже подскочила почти в два раза относительно средних значений последних недель. Обороты в акциях индекса выросли до 47,5 млрд руб. Это самый высокий результат с конца мая.

Рынок тянули вниз в первую очередь тяжеловесные акции Лукойла и Газпрома, потерявшие более 3%. Кроме того, сильное давление оказывает фактор укрепление рубля, ведь доля связанных с эскортом компаний в индексе сейчас порядка 69%, а для них рост национальной валюты традиционно негативен.

Вчерашний откат по индексу МосБиржи указывает на неизменность общий технической картины. По-прежнему актуален устоявшийся боковик, и сейчас котировки находятся ровно в его середине. Границы прежние: 2460-2500 сверху и 2165-2230 снизу. Консолидация/пила — продолжается. С утра внешний фон ухудшился, сырьевые товары падают.

Газпром и надбавка НДПИ. Акции компании были среди аутсайдеров. Снижение ускорилось после появления новости Интерфакса о том, что Минфин готовит поправки в налоговый кодекс, которые вводят временную надбавку к НДПИ на добываемый в РФ газ в период с сентября по ноябрь 2022 г. Сумма изъятий может составить 416 млрд руб. По данным Коммерсанта, документ прошел комиссию правительства по законопроектной деятельности и, скорее всего, его одобрит правительство.

В пересчете на акцию 416 млрд руб. соответствует 17,57 руб. или 11,3% от EBITDA Газпрома по итогам 2021 г. По нашим расчетам, влияние на потенциальные дивиденды за 2022 г. не очень высокое: 7,03 руб. или около 10% от прогнозируемых по результатам этого года выплат. Во вторник бумаги потеряли больше этой величины: 10,4 руб. Но мы не исключаем, что в моменте цена может даже временно сходить ниже круглой отметки в 300 руб.

С одной стороны, речь идет о единовременном, а не постоянном изъятии средств. С другой — никто сейчас не скажет, что такая мера вновь не будет принята, если цены на газ в Европе останутся высокими при сохранении соответствующих поставок со стороны Газпрома. Этот момент стоит дисконтировать, оценивая справедливую стоимость акций.

При этом у нас нет ожиданий, что новость как-то скажется на решении ГОСА 30 июня по поводу ранее рекомендованных дивидендов за 2021 г. в размере 52,53 руб. Скорее всего, они будут одобрены, и этот факт в моменте вызовет локальный импульс роста акций.

Из позитивных новостей можно отметить, что Канада начала поиск путей для отправки Германии турбин для Северного потока-1, пишет Bloomberg. Из-за непоставки из Канады оборудования обратно компании Siemens (на основании санкций) прокачка по газопроводу была снижена до 40%. В моменте цены на газ в Европе взлетали на 50%.

«Мы хотим уважать санкции, потому что санкции были введены не просто так», — заявил в интервью министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон. «При этом цель санкций никогда не заключалась в том, чтобы причинить существенный ущерб Германии, являющейся одним из наших ближайших друзей и союзников. Поэтому мы очень заняты этим вопросом», — добавил он.

День строителя. Среди акций с оборотом более 50 млн руб. первые 4 строчки в списке лидеров вчера заняли акции девелоперов:

ПИК (+9,5%)

ЛСР (+8,4%)

Эталон (+7,4%)

Самолет (+3,7%)

Отметим их запоздалую реакцию сектора на новость прошлой недели о снижении ставки по льготной ипотеке с 9% до 7%. Это решение позитивно для всех застройщиков. Во-первых, это стимулирует спрос на ипотечные продукты. Во-вторых, в условиях увеличенного спроса непропорционально могут подниматься и цены на недвижимость на первичном рынке, компенсируя девелоперам инфляционное давление. Срок действия программы истекает в конце 2022 г., однако она, вероятно, может быть в очередной раз продлена.

Сильнее других от снижения ставок по льготной ипотеке может выиграть ПИК, так как у компании высокая доля ипотечных сделок — 75% по итогам 2021 г. По акциям Самолета и Эталона также в целом положительный среднесрочный взгляд.

Рубль — опять рекорды. Курс USD/RUB остается в безальтернативном нисходяще тренде. Курс опустился на новые минимумы за семь лет — 53,7. Помимо привычных факторов высоких сырьевых цен и недостаточного импорта, сейчас на стороне рубля играет и налоговый период, когда экспортеры склонны больше продавать валюты для выплат в бюджет.

Пока поводов для остановки укрепления рубля недостаточно, несмотря на очевидный вред этого процесса для экономики: снижение бюджетных доходов и голландская болезнь, дестимулирующая импортозамещение. Допускаем спуск USD/RUB к 50-52, если не появится каких-то новых мер послабления валютного контроля. О более существенном укреплении пока говорить рано. Наоборот, видим риски для рубля в более глубокой коррекции цен на нефть. Сегодня с утра фьючерсы Brent теряют более 3%.