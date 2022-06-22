В начале сессии рубль в очередной раз резко укрепился, вновь переписав семилетние вершины к бивалютной корзине. Доллар впервые с июня 2015 года достигал 52,8 рубля, евро установил семилетний минимум вблизи 55 рублей. Затем валютные пары отыграли часть потерь, но остались недалеко от достигнутых минимумов.

Основным фактором непрекращающегося укрепления рубля остается отсутствие достаточного спроса на иностранную валюту из-за медленного восстановления импорта, который в предыдущие месяцы испытал сильное снижение под воздействием геополитики и санкций. В то же время предложение инвалюты остается высоким. Хотя экспортеры больше не обязаны продавать свою валютную выручку, многие компании, в том числе из других секторов, а также частные лица стремятся избавиться от безналичной инвалюты, опасаясь проблем с такими операциями и счетами из-за возможных санкций, в том числе затрагивающих инфраструктуру российского валютного рынка.

Котировки ОФЗ вновь испытывают трудности с устойчивым ростом. Открывшись вверх, индекс гособлигаций RGBI приблизился к пятимесячной вершине, установленной в начале июня, но затем растерял почти все достижения сессии.