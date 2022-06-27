В конце недели российский рынок скорректировался, что может объясняться эффектом пятницы, когда часть трейдеров закрывают позиции из-за рисков появления негативных новостей на выходных. В очередной раз можно отметить отсутствие выраженной корреляции между российским и мировым рынками. Индекс МосБиржи потерял 0,5%, несмотря на рост S&P 500 на 3% и отскок по нефти на 2,8%.

Формально техническая картина по российскому индексу нейтральная. Но постепенно котировки движутся в направлении верхней границы. В пятницу внутридневной минимум оказался выше предыдущего дня, подтверждая локальный тренд на рост.

Предвосхищая возможный пробой зоны 2460-2500 руб., инвесторы могут становится все более уверенными в своих покупках, ожидая выхода из консолидации и развития полноценного восстановительного движения. Однако в начале новой недели настроения могут быть омрачены из-за санкционной повестки, которая оживилась после старта саммита G7 в воскресенье.

В начале недели тема санкций может вновь выйти на первый план, оказывая давление на отдельные сектора и рынок в целом.

На выходных президент США Джо Байден написал в Twitter, что страны G7 объявят о запрете на импорт российского золота. Британское правительство уже подтвердило это сообщение, отметив, что запрет будет распространяться только на новую добычу. Вслед за G7 аналогичный запрет могут ввести все страны ЕС, но этот вопрос пока на рассмотрении.

Эти новости могут оказать давление на акции золотодобытчиков Полюса, Полиметалла, Петропавловска и Селигдара, которые и так были не в почете у инвесторов на прошлой неделе. Доля сектора в индексе МосБиржи небольшая, около 3,9%, так что секторальный негатив окажет ограниченное давление на рынок в целом.

Другой темой для дискуссии в западных странах является возможность установления предельных цен на закупки российской нефти. Политики США и ЕС активно обсуждают эту возможность, но проблема заключается в том, что без присоединения к этой мере Индии и Китая она будет малоэффективной. Тем не менее для нефтегазового сектора эти разговоры представляют дополнительный источник неопределенности, нервирующий инвесторов.

На фоне снижения потребительских цен, которое наблюдается несколько недель подряд, котировки ОФЗ продолжают расти. Участники рынка закладывают ожидаемое понижение ключевой ставки на следующих заседаниях. Индекс RGBI за неделю прибавил 1,1% и отыграл почти всю просадку с начала года.Доходностей по госбумагам выше 9% уже не найти.

Риск-премии по корпоративным бондам немного подросли в сегменте наиболее качественных бумаг, но в целом по рынку оставались на прежних уровнях. Низкие ставки снижают привлекательность рынка рублевых облигаций для инвесторов и могут стимулировать переток капитала в акции.

Валютная пара USD/RUB в пятницу закрыла торги чуть выше 53 руб. Рубль остается крепким. На эту неделю приходится пик налоговых платежей экспортеров, что располагает к сохранению сложившейся тенденции. Краткосрочной целью может выступить уровень 50 руб.

С сегодняшнего дня на валютном рынке Московской биржи начнутся торги армянским драмом и южноафриканским рэндом. Армянская валюта может быть интересна из-за растущего торгового оборота между Россией и Арменией. Валюта ЮАР отражает крупнейшую экономику африканского континента и является одной из распространенных и надежных валют развивающихся стран. Участникам торгов будут доступны следующие инструменты: южноафриканский рэнд / российский рубль (ZAR/RUB); доллар США / южноафриканский рэнд (USD/ZAR); армянский драм / российский рубль (AMD/RUB); доллар США / армянский драм (USD/AMD).