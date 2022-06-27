Российский рынок начал неделю на позитивной ноте, несмотря на угрозу новых санкций в отношении России. Рублёвый бенчмарк Мосбиржи в первой половине понедельника прибавляет +0,7%, в то время как долларовый индикатор РТС повышается на +0,8%. В лидерах роста сектор здравоохранения, потребительские товары длительного пользования и технологии. Сегодня ориентир по закрытию индекса Мосбиржи составляет 2450-2480 пп. Мы считаем, что в текущем моменте главным драйвером динамики российского фондового рынка является переток средств частных инвесторов с депозитов.

На внешних площадках оптимистичные настроения после того, как Китай еще больше ослабил ограничения в связи с COVID-19. Индексы АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона) закрыли сессию уверенным ростом. Европейские фондовые площадки также открыли торги в "зелёной зоне". Американский рынок начинает неделю восходящей динамикой. Инвесторы надеются, что падение цен на нефть с трехмесячных пиков поможет ослабить ценовое давление и станет поводом для ФРС ослабить ужесточение монетарной политики, что снизит риск экономической рецессии.

Нефть марки Brent начала неделю под отметкой 110 долларов за баррель. Сегодня в фокусе инвесторов заседание "большой семерки", на котором обсудят ограничения на страхование и перевозку российской нефти. Тем не менее, Китай и Индия вряд ли поддержат такие меры, а значит и ограничения будут формальными, поскольку страны ЕС уже практически отказались от закупок нефти из России. В среднесрочной перспективе ограниченное предложение на рынке "чёрного золота" выступает фактором поддержки цен. Сюда относится как ограничение добычи в России, так и низкая вероятность заключения иранской сделки.

Рубль продолжает консолидацию около 53 руб./$. Национальная валюта может укрепиться сегодня еще сильнее, поскольку экспортёрам предстоят выплаты НДС и налога на добычу полезных ископаемых.