Во вторник, 28 июня, на открытии торгов ожидаем небольшого снижения отечественных фондовых индексов. Днем ранее индекс МосБиржи закрылся на максимуме с 30 мая и вновь вплотную подошел к линии сопротивления 2410-2415 пунктов. Пока индексу никак не удается надолго закрепиться выше 2400 пунктов, в этой связи не исключаем отката чуть ниже 2400 пунктов.

Настроения на глобальных рынках складываются нейтральные. Бурное ралли, наблюдавшееся в США на прошлой неделе, приостановилось. Это также говорит в пользу того, что бурного роста в РФ пока ждать не стоит. На коротком горизонте поддержку рынку оказывает дивидендный фактор, хотя дивидендных акций в составе индекса немного. В основном отыгрываются локальные истории и инфоповоды, активы российских инвесторов перетекают из одних бумаг в другие, поэтому и роста широким фронтом мы не наблюдаем. На горизонте нескольких месяцев драйвером роста может стать дальнейшее понижение ставки ЦБ и приток на фондовый рынок новых средств со вкладов.