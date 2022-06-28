Возросшие санкционные риски в начале недели не смутили инвесторов, которые продолжали покупать российские акции. Несмотря на новые санкции от G7 и новости о дефолте России от Bloomberg, фондовый рынок большую часть сессии торговался в уверенном плюсе. Это хороший признак, который позволяет рассчитывать на продолжение позитивной тенденции.

Индекс МосБиржи обновил месячный максимум. Движение к зоне сопротивления 2460-2500 руб. продолжается. Предвосхищая возможный пробой зоны 2460-2500 руб., инвесторы могут становится все более уверенными в своих покупках, ожидая выхода из консолидации и развития полноценного восстановительного движения.

При этом для пробоя желательно наличие катализатора, поскольку такие рубежи требуют высокой уверенности рынка в дальнейшем росте. Возможно, ГОСА Сбербанка и Газпрома на этой неделе дадут инвесторам повод для оптимизма. Совокупная доля этих компаний в индексе составляет 28,3%, так что они вполне могут стать локомотивами для главного рыночного индикатора.

В лидерах по-прежнему остается сектор девелопмента во главе с акциями ПИК (+10,4%). Бумаги застройщиков восстанавливаются на фоне возвращения ставок по льготной ипотеке к значениям 2021 г. на уровне 7%. Ожидается, что дешевая ипотека поддержит спрос на первичном рынке жилой недвижимости и позволит компаниям сектора успешно пройти 2022 г.

Хороший рост вчера показали депозитарные расписки российских компаний, зарегистрированных за рубежом. В числе лидеров расписки Русагро, X5 Group, Ozon, «Мать и Дитя» и акции Яндекса. Ранее подобные активы были в числе отстающих из-за специфических рисков, главным образом проблем с движением денежных средств между российскими и зарубежными структурами внутри групп. На фоне улучшения сентимента инвесторы сочли ценовые уровни привлекательными и нарастили длинные позиции по этим бумагам. Каждый случай индивидуален, но по большей части активов потенциал для роста еще есть.

В числе отстающих вчера был сектор металлов и добычи. Секторальный индекс единственный закрыл день в символическом минусе на 0,1%. Снижение связано с золотодобытчиками, акции которых снижались из-за запрета на импорт золота из России в страны G7. Аналогичный запрет могут ввести все страны ЕС, но вопрос пока не решен.

Санкции против золота могут оказаться чувствительным для отрасли, так как основные объемы добываемого в России металла идут на экспорт (более 80% в 2021 г.). Причем львиная доля зарубежных поставок приходилась на Великобританию — основной мировой хаб по торговле золотом. Из-за ограничений спрос на драгоценный металл из России может снизиться, формируя дисконт к бенчмарку.

В связи с закрытием рынка Великобритании и стран G7 Россия, вероятно, начнет искать новые рынки сбыта. В теории крупными покупателями могли бы выступить Китай, Индия, ОАЭ. Другой вариант смягчения эффекта на золотодобывающую отрасль — увеличить закупки золота в резервы ЦБ РФ. Один из факторов роста внутреннего спроса на золото — обнуление НДС на покупку физического металла для физических лиц, однако эффект в масштабах отрасли ограниченный.