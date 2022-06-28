Даже несмотря на заявление со стороны рейтингового агентства Moody's, которое в своём заявлении отметило, что пропущенная выплата купона по евробондам РФ представляет собой дефолт, российский фондовый рынок начал утро вполне спокойно. Курс российского рубля стабилен, что не удивительно. Акции на Московской Бирже снова открываются со слабым отклонением от вчерашнего курса, делая поправку на стоимость американского доллара на торгах в валютной секции Московской Биржи и с учётом внешнего фона. Внешний фон достаточно спокойный и это даже при том условии, что вчера торги на Уолл-Стрит завершились на отрицательной территории, а макроэкономические индикаторы потребительской уверенности в Германии и Франции вышли утром на много хуже, чем месяцем ранее.

К данной минуте цены на сырьё (нефть) снова растут, и стоимость одного барреля нефти марки Brent колеблется у отметки в 117,0 117,25 USD/brl., сигнализируя рынкам о своём нежелании идти ниже уровней в 107,5 110,0 USD/brl.

Рынок точно будет смотреть на то, что будет происходить в плане геополитических баталий, так как заочная дискуссия идёт, и нарастание риторики с двух сторон ещё будет. Саммит стран формата G-7 и начинающийся, буквально сегодня, саммит НАТО, внесут сумятицу в умы инвесторов и политологов.

В Москве торги стартуют с лёгким понижением, но для рынка они пока не несут существенного смысла. Рынок находится в состоянии поиска новых триггеров и уже подошёл к уровням, от которых или снова идти вниз или принимать на себя смелость к рывку наверх. Но всё будет происходить неспешно.

Индекс Московской Биржи топчется у отметки в 2 400 — 2 425 пунктов, а его визави валютный индекс РТС никак не решится на штурм уровня в 1 450 пунктов. Этот почти не удивительно. Курс рубля застыл на отметках в 53,20 53,35 рублей за один американский доллар, а прорывных новостей пока рынок не увидел. Кто-то из российских эмитентов платит своим акционерам обещанные дивиденды, кто-то нет, рынок в летней жаре снова сбавляет свои обороты и ликвидность.

Судя по всему, все ждут.