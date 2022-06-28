За первое полугодие курс доллара упал на 28,92%, до 53,08 руб., курс евро — на 33,83%, до 55,92 руб. В начале 2022-го рублевые пары торговались в ограниченных диапазонах до третьей декады февраля. На фоне обострения геоэкономических отношений с западными странами рубль попал в новую реальность.

В начале марта на российский валютный рынок прилетели «черные лебеди» в виде санкций и заморозки валютных резервов Банка России. Курс доллара повышался до 121,53 руб., курс евро — до 132,41 руб.

Регулятор остановил ослабление рубля 10 марта и развернул тренд так, что по настоящее время никто не может остановить укрепление рубля. Банк России заморозил активы нерезидентов на фондовом рынке, запретил наличную валюту до 9 сентября и запретил иностранным юрлицам получать наличные доллары. Чтобы снизить атаку на рубль была введена комиссия на покупку валюты в размере 30%. Отток денежных средств из банков удалось остановить резким повышением ставки с 9,5% до 20% годовых.

В конце марта Владимир Путин усилил «бычий» тренд по рублю. Президент заявил, что Россия отказывается от оплаты инвалютой за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны и перешла на оплату в рублях. Меры по контролю за движением капитала, которые реализовал ЦБ РФ, снизили спрос на иностранную валюту. На этом фоне рубль отыграл все потери у своих конкурентов и начал устанавливать новые многолетние максимумы. Российская валюта так разогналась, что курс доллара рухнул до 52,80 руб., курс евро — до 55,01 руб.

В начале июля «бычий» тренд по рублю, вполне вероятно, может усилиться, так как высокие цены на нефть формируют большую выручку у экспортеров, которую потом они продают на рынке. Кроме того, оплата за газ производится в рублях, поэтому при конвертации евро в рубль пара евро/доллара оказывается под давлением. И в целом конъюнктура благоволит российским экспортерам энергоносителей, удобрений и зерна. В итоге в начале июля доллар способен снизиться до 50 руб.

В уходящем полугодии индекс РТС просел с начала января опустился с 1619 до 1425 пунктов. За последний квартал восстановление индекса было особенно бурным и июль может оказаться в «бычьем» тренде. На фоне обострения геоэкономической ситуации торговая динамика в начале второго полугодия, вполне вероятно, может оставаться разнонаправленной. Это касается и индекса Мосбиржи, просевшего с начала года с отметки 3852 до уровня 2400. «Газпром», «Лукойл», «Норильский никель» и Сбер могут стать драйверами роста индекса Мосбиржи в третьем квартале.