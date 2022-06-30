В среду по российскому рынку прокатилась волна коррекций. Отдельные фишки дорожали, но широкий рынок был под давлением. Если в предыдущие дни фиксация прибыли по популярным фишкам компенсировалась скачками в аутсайдерах, то вчера таких импульсов уже не было. Напротив, лидеры предыдущих дней, в числе которых бумаги девелоперов, депозитарные расписки и акции Сургутнефтегаза, корректировались вместе c рынком.

Обороты торгов снизились к предыдущему дню, но остались на относительно высоком уровне. Индекс МосБиржи растерял все достижения с начала недели, но убедительного перелома краткосрочной восходящей волны не наблюдается. Если индикатору удастся избежать дальнейшего снижения, то шансы на тестирование зоны 2450-2500 п. в обозримой перспективе сохранятся.

Сегодня центральным событием дня может быть собрание акционеров Газпрома, на котором пройдет голосование по вопросу дивидендов. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить 52,53 руб. на акцию, что по текущим ценам означает доходность 17,7%. Если акционеры утвердят выплату, это может стать мощным драйвером роста для котировок.

В преддверии ГОСА котировки Газпрома демонстрировали нейтральную динамику, но обороты торгов были выше среднемесячных. Это может говорить о том, что однозначного консенсуса по дивидендным перспективам нет — и на продажу, и на покупку есть много желающих. На наш взгляд, вероятность утверждения дивидендов высокая.

В качестве примера того, что может происходить на сегодняшней сессии, можно привести 26 мая — день заседания совета директоров. Волатильность в этот день была повышенная. В моменте котировки внезапно без новостей уходили в глубокий минус. После оглашения рекомендации по дивидендам котировки подскочили на 9% и следующие дни консолидировались на новых уровнях.

Сейчас, в случае позитивного исхода, цели возможного импульса лежат в области 320-322 руб. Но в течение дня волатильность может быть повышенная, так что спуск ниже 291 руб. тоже вероятен. Важно учитывать это при планировании стоп-лоссов по длинным позициям. Также не стоит забывать, что если акционеры не утвердят выплаты, сопоставимый по амплитуде импульс может реализоваться и в нижнем направлении. Мы не ждем такого сценария, но на 100% отвергать его тоже нельзя.