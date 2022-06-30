В июле в России вырастут тарифы ЖКХ. По Москве и Подмосковью рост составит 6%. Вроде бы эта мера не относится к строительству как таковому. Однако надо помнить, что тариф ЖКХ является одним из болезненных моментов при покупке апартаментов. Так как это нежилые помещения, то и тарифы и налоги по ним ощутимо выше, чем для жилых объектов. Рост тарифов ЖКХ может привести к снижению спроса на апартаменты и падению цен на них.

Уже сегодня, 30 июня, вступили в действие новые нормативные сметные расценки, Федеральная сметная нормативная база ФСНБ-2022. В нормативных ценах рассчитываются, например, затраты на устройство сетей, значит, от них зависит стоимость технологического присоединения новых объектов к сетям. Также в нормативных ценах будет рассчитываться стоимость объектов социальной инфраструктуры; новые утверждённые расценки в этом случае будут влиять на коммерческих застройщиков в ситуациях, когда строительство школ и садиков осуществляется застройщиком с последующим выкупом из бюджета. Этот вариант более характерен для регионов; московские школы продолжат строиться по рыночным ценам.