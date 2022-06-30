Как повлияют на рынок недвижимости новые тарифы ЖКХ и новые нормативы
В июле в России вырастут тарифы ЖКХ. По Москве и Подмосковью рост составит 6%. Вроде бы эта мера не относится к строительству как таковому. Однако надо помнить, что тариф ЖКХ является одним из болезненных моментов при покупке апартаментов. Так как это нежилые помещения, то и тарифы и налоги по ним ощутимо выше, чем для жилых объектов. Рост тарифов ЖКХ может привести к снижению спроса на апартаменты и падению цен на них.
Уже сегодня, 30 июня, вступили в действие новые нормативные сметные расценки, Федеральная сметная нормативная база ФСНБ-2022. В нормативных ценах рассчитываются, например, затраты на устройство сетей, значит, от них зависит стоимость технологического присоединения новых объектов к сетям. Также в нормативных ценах будет рассчитываться стоимость объектов социальной инфраструктуры; новые утверждённые расценки в этом случае будут влиять на коммерческих застройщиков в ситуациях, когда строительство школ и садиков осуществляется застройщиком с последующим выкупом из бюджета. Этот вариант более характерен для регионов; московские школы продолжат строиться по рыночным ценам.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20220630/837343162.html