По российскому рынку в четверг прокатилась волна распродаж. Обороты торгов составили рекордные с марта 113 млрд руб., что примерно в 3 раза выше среднемесячных значений. Более половины этого объема (69 млрд) пришлось на акции Газпрома, которые и стали главным локомотивом коррекции.

В ходе ГОСА акционеры Газпрома отказались утвердить рекордные дивиденды в размере 52,53 руб. на акцию за 2021 г. Событие стало неожиданностью для многих инвесторов, которые привыкли, что рекомендация совета директоров в большинстве случаях утверждается акционерами и процедура имеет формальный характер.

В результате акции резко упали в цене. В моменте падение достигало 33%. Сессия завершилась недалеко от минимумов в районе 207 руб. за акцию против 297,6 руб. днем ранее. Падение составило 90 руб., что на 37,5 руб. больше, чем ожидаемый размер дивидендов. Может показаться, что реакция избыточная, но дело не только в выплатах за 2021 г., а в долгосрочных перспективах.

Менеджмент Газпрома четко обозначил новые приоритеты — реализация инвестиционной программы и выполнение обязательств по налогам в повышенном размере. Отказ от выплат за 2021 г. и смена приоритетов заставляют сомневаться в том, что Газпром будет придерживаться своей дивидендной политики в следующие годы.

Из 7,3% падения по индексу МосБиржи порядка 4,5% — эффект снижения Газпрома. Остальное пришлось на другие активы, которые также оказались под давлением. Во-первых, событие в Газпроме ухудшило сентимент и усилило чувствительность инвесторов к риску. Во-вторых, резкое снижение Газпрома могло привести к снижению обеспечения по маржинальным позициям, так что инвесторы вынуждены были сокращать экспозицию по другим активам, чтобы избежать принудительного закрытия. Наконец, часть инвесторов могли продавать другие бумаги, чтобы переложиться в подешевевший Газпром.

Ожидаемый драйвер для рынка в виде реинвестирования дивидендов Газпрома теперь не актуален. Ранее мы оценивали возможный приток на рынок в 66,4-88,5 млрд руб., или около 2,1-2,8 средних торговых оборотов по индексу МосБиржи.

Тем не менее другие драйверы для рынка, такие как снижение процентных ставок, высвобождение большого количества денег со срочных депозитов, низкий free-float и ожидаемое ослабление рубля по-прежнему актуальны. Событие в Газпроме, несмотря на большой резонанс, не является критическим для общерыночного кейса. Но психологический осадок в ближайшее время может оставаться.

Индекс МосБиржи вчера вошел в зону поддержки 2170-2240 п. и рискует обновить минимум с февраля 2022 г. Тем не менее просадка может быть оперативно выкуплена. У рынка есть все шансы на восстановление и развитие восходящей волны внутри прежнего торгового диапазона. Но это может быть небыстрый процесс.

После вчерашних распродаж многие фишки оказались на привлекательных ценовых уровнях, так что интерес к покупкам в ближайшие дни может возрасти. Для спекулятивных покупок в надежде на отскок могут быть интересны популярные фишки предыдущих дней, например, акции Сбербанка, ПИК, ОГК-2, Яндекса, Интер РАО.

Среди ликвидных эмитентов вчера смогли закрыть день в плюсе акции ГК Самолет, НОВАТЭК, Мечел АО. Хорошо держались и закрыли день в символическом минусе бумаги TCS Group и МТС. Почти все эти бумаги внутри дня показывали ощутимое снижение, но смогли отыграть его большую часть. Бумаги Самолета вообще не уходили в минус и торговались на двухмесячных вершинах. Устойчивость на фоне распродаж может быть признаком того, что инвесторы высоко оценивают перспективы акций и активно выкупают их при малейших просадках.