Торговая неделя на российском рынке началась с продолжения пятничных тенденций, когда наблюдались активные продажи в Газпроме на все еще повышенных оборотах, а в ряде других голубых фишек преобладали покупатели.

На этот раз в числе фаворитов были ВТБ, TCS Group, Яндекс и X5 Group. Вероятно, все еще сказываются перетоки из Газпрома, однако этот эффект вряд ли будет продолжительным.

Общая торговая активность ожидаемо снижается после всплеска в прошлый четверг. Объемы торгов акциями в индексе МосБиржи сократились до 39 млрд руб. Скорее всего, они продолжат падать и вернутся к средним июньским значениям в районе 30 млрд руб.

Индекс МосБиржи сейчас находится около нижней границы бокового коридора последних месяцев. Ключевая зона торможения: 2165-2235 п. В случае ее пробоя вниз распродажные настроения на рынке усилятся. Сыграет свою роль как технический фактор (выход из коридора), так и фактор ухудшения общего сентимента, когда на рынке за три месяца так и не получилось сформировать устойчивый восходящий тренд, и рынок пошел в сторону наименьшего сопротивления.

При таком раскладе резко вырастут риски сползания индекса в сторону диапазона 1850-2000 п. В условиях достаточно большого количества дивидендных гэпов, ожидающихся в предстоящие 2,5 недели, такой сценарий выглядит вполне допустимым.

Важный фактор поддержки. Даже если учесть реализацию описанного выше сценария, просадка, вероятно, может быть непродолжительной. Важным фактором поддержки выступит общее снижение процентных ставок по вкладам в банках. В условиях невысокой ликвидности и ограниченного free-float даже небольшие перетоки на фондовый рынок способны оказывать сильное влияние на котировки.

Так, в понедельник ЦБ РФ сообщил о продолжении тенденции по стремительному снижению средней максимальной ставки по депозитам в топ-10 банках. По итогам III декады июня она упала с 8,14% до 7,72%.

В этой ситуации важно отметить, что с июня по сентябрь закрывается масса краткосрочных депозитов (91-180 дней), открытых по ставкам 20%+ годовых. Их объем вырос с 0,8 трлн руб. в январе 2022 до почти 9,9 трлн руб. в апреле. Да, большая часть средств так и останется на вкладах, но перетоки на фондовый рынок все равно будут.

На рынке облигаций смешанная динамика. ОФЗ сползают 4 сессии подряд, тогда как корпоративные облигации преимущественно стабильны. В условиях стремительного падения банковских ставок в среднесрочной перспективе весьма вероятны притоки на рынок бондов. Тем более в среднесрочных корпоративных облигациях все еще можно найти доходности к погашению более 11-12% годовых. При этом отметим, что удержание долгосрочных бумаг сейчас предполагает повышенные риски. Основной рост в них уже произошел, так что дюрацию портфеля облигаций можно снижать. К тому же от рубля ожидаем постепенного ослабления, что не позволит ЦБ РФ столь же агрессивно снижать ключевую ставку.

Основные движения на рынке акций

Иркут (+27,6%). Показан лучший результат во всех акциях. Оборот оказался рекордным для последних лет — 632 млн руб. Вероятно, интерес инвесторов связан с перспективами роста заказов самолетов в ближайшие годы. Во многом он пока спекулятивный, риски столь же стремительных коррекций в июле очень высоки. Уверенности в устойчивом долгосрочном росте бумаг сейчас нет.

TCS Group (+8,1%). Бумаги выглядели сильнее всех других наиболее ликвидных акций. На дневном графике формируются признаки разворота нисходящего тренда. Для подтверждения этой тенденции необходимо хотя бы на 1-2 сессии закрепиться выше 2000-2050 руб. В таком случае далее ориентиры сместятся в диапазон 2350-2550 руб. Точка отмены сценария роста — это район 1800-1860 руб. В случае возврата ниже этих уровней техническая картина вновь сильно ухудшится. В этой ситуации длинные позиции можно держать, например, со стопом как раз около 1800 руб.

VK (+4,1%). Как сообщают источники Forbes, VK заинтересована в покупке сервиса онлайн-бронирования жилья. В качестве возможных вариантов издание указывает Tvil.ru и «Суточно». Этот сегмент рынка сейчас особенно интересен после ухода Booking и Airbnb. Сегодня сложилась ситуация, когда существует множество различных приложений с невысокими долями рынка. Это неудобно потребителю, так что рынок в любом случае придет в состояние олигополии в будущем, как например произошло на рынке сервисов по продаже недвижимости или поиска работы и подбора персонала.

Для VK сервис бронирования легко вписать в существующую экосистему, получив синергию. Но в масштабе всего бизнеса проект, вероятно, пока может иметь незначительный вес. Так что вчерашний локальный всплеск интереса к бумагам — это во многом эффект от накопленной перепроданности последних месяцев. В сложившейся ситуации любые корпоративные новости с позитивным окрасом могут вызывать чрезмерную положительную реакцию в котировках.

Московская биржа (-0,4%). Опубликованы итоги по оборотам за июнь. Общий объем торгов на рынках биржи составил 73,5 трлн руб. против 81,5 трлн руб. годом ранее. В акциях оборот упал более чем в два раза в годовом выражении с 2,2 до 0,9 трлн руб.

Позитивного влияния на акции Мосбиржи от вышедших цифр не ожидается. В бумагах компании пока недостаточно драйверов для роста, особенно с учетом падения процентных ставок (негатив для процентных доходов). Сохраняем сдержанный взгляд на акции.

Газпром (-3,2%). Бумаги остаются под давлением по понятным причинам. Навес продавцов высокий ввиду сложившейся неопределенности по поводу будущих дивидендных перспектив. У инвесторов нет уверенности, что будут какие-то выплаты в 2023 г. Пока сохраняется это непонимание, акциям будет сложно показывать опережающую динамику относительно индекса МосБиржи. В моменте возможны локальные отскоки на фоне эффекта сильной перепроданности, но существенных притоков в акции пока не ожидается из-за отсутствия позитивных драйверов. Газпром потерял в капитализации за 3 сессии уже 2,6 трлн руб., что в два раза больше, чем объем неутвержденных дивидендов за 2021 г.

Полюс (-6,5%). Показан худший результат среди ликвидных акций. Бумаги обновили минимальные значения за два года, проколов в моменте отметку в 8000 руб. Общая конъюнктура в секторе остается подавленной. Рубль — все еще крепкий, цены на золото — не растут и в условиях ужесточения ДКП мировыми ЦБ и даже тяготеют к выходу вниз из затянувшегося боковика. При этом западные санкции, касающиеся поставок золота из России, только добавляют негатива и неопределенности.