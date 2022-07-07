Российский рынок акций вчера показал смешанную динамику. Индекс МосБиржи остался примерно на тех же уровнях, хотя в начале сессии мы видели достаточно сильный рост бумаг экспортеров, выигрывающих от ослабления рубля.

Тем не менее устойчивого восстановления рынка не произошло. Мешает фактор снижения сырьевых цен. Bloomberg Commodity Index потерял еще 1%, а нефтяные котировки Brent просели прочти на 3%. Сегодня с утра баррель нефти опускался ниже круглой отметки в $100.

В качестве ближайшего ориентира по Brent накануне выделяли район $97-99,5. В случае его прохождения рыночный сентимент будет существенно ухудшаться, а негативное влияние нефтяного фактора на стоимость российских акций — возрастать. Для смены нисходящей тенденции нужно возвращаться выше $103-105, но с этим в ближайшие дни возможны сложности, учитывая глобальный рост индекса доллара (DXY).

По индексу МосБиржи общая картина не меняется. Следим за областью 2165-2235 п. Важно не провалиться ниже этих уровней на фоне предстоящих дивидендных гэпов по широкому списку акций. В случае спуска под 2165 п. произойдет пробой нижней границы среднесрочного бокового коридора, что может вызвать кратковременное ускорение волны распродаж в сторону 1850-2000 п. Эти уровни были бы привлекательны для покупки акций широки фронтом.

В сумме оставшиеся до конца июня отсечки могут «отнять» у индекса МосБиржи примерно 1,1%, или 25 пунктов.

Дефляция закончилась. Согласно публикации Росстата с 25 июня по 1 июля инфляция составила 0,23% после нескольких недель снижения цен. В годовом выражении показатель составляет около 16,19%.

Возобновление роста индекса потребительских цен отчасти вызвано повышением тарифов на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг, которое традиционно происходит 1 июля. Однако это не говорит, что далее нас вновь обязательно будет ждать продолжительная дефляция. Фактор стремительного роста USD/RUB, более чем на 25% за неделю, вскоре может начать мешать возобновлению снижению ИПЦ. В связи с этим Банк России на следующем заседании 22 июля может воздержаться от агрессивного снижения ключевой ставки, например, снизив ее лишь до 9% с текущих 9,5%. Так, почти вся кривая доходностей ОФЗ сейчас как раз находится именно в районе 8,6-9,0%.

Курс USD/RUB вчера продолжил уверенный подъем наверх, закрывшись около 63. Повторения майской ситуации, когда после трехдневной мощной волны роста доллар вновь начал стремительного слабеть, не повторилось. В краткосрочной перспективе откат курса к 59-61 в целом возможен, но в качестве базового сценария по доллару на ближайшую перспективу можно выделить цели в районе 66,8-67,5.

Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров, которые получат дивиденды, сразу по многим крупным компаниям: Роснефть, Башнефть, НКНХ, Мосэнерго, Казаньоргсинтез, ОГК-2, Самолет. Вчера закрылись реестры в Татнефти, Газпром нефти, РусГидро и Абрау-Дюрсо. Сегодня бумаги откроются с гэпами вниз.