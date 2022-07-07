Смена парадигм в международных отношениях неминуемо приведет к дедолларизации валютно-кредитных процессов. Кейс с жесткими санкциями против России уже заставил страны, у которых не получается выстроить отношения с США, снижать долю своих золотовалютных резервов в американской системе. В частности, на такой шаг уже пошли власти Поднебесной.

К слову, Китай — основной бенефициар происходящих изменений. Пока ведущие центробанки мира ужесточают меры денежно-кредитного регулирования, власти КНР, наоборот, снижают процентные ставки, чтобы реанимировать свою экономику. На этом фоне юань становится очевидным претендентом на роль главной валюты. Однако новая валютная система может быть основана не на доминировании.

Сейчас необходимость создавать децентрализованную систему становится более очевидной. Определение корзины мировых валют и создание мирового валютного индекса, на основании которого происходили бы расчеты резервов всех центральных банков, может стать новым этапом развития международных отношений. Этот шаг позволит разработать общий механизм конвертации ЗВР без использования национальных валют как средства платежа между странами, повысив их ликвидность. Такую функцию вполне могла бы осуществлять криптовалюта — этому способствует ее массовое внедрение в мировую экономику, но пока степень интеграции еще недостаточна.