Российский рынок акций в четверг вновь показал смешанную динамику. Индекс МосБиржи остался чуть выше 2200 п., а торговая активность заметно снизилась. Обороты упали на четверть — до 30 млрд руб.

Лучше рынка выглядели представители сектора информационных технологий (+4,5%) за счет взлета Ozon и Softline. В то же время в аутсайдерах оказались финансовый сектор и нефтегазовый.

Дошла очередь. Отдельно отметим возврат интереса инвесторов к ориентированным на внутренний спрос историям из второго эшелона, которые ранее не пользовались спросом. Например, опережающую динамику начали показывать акции М.Видео, Детского мира, Fix Price. В ближайшей перспективе предполагаю сохранение этой тенденции.

Рубль взял паузу. В предыдущие сессии важным фактором поддержки нашего рынка выступала фаза ослабления рубля. накануне эта тенденция прекратилась, и мы даже видели локальную коррекцию вниз по паре USD/RUB. Закрытие прошло в районе 62. В ближайшее время допускаем непродолжительную боковую консолидацию около этих отметок. В течение июля даже нельзя исключать локальный откат ниже 609, особенно во второй половине месяца на фоне налогового периода и конвертации валютной выручки из-за необходимости выплачивать дивиденды крупными нефтяниками. Но вновь отмечу, что повторения майского сценария с дальнейшим обновлением минимумов по доллару не ожидаем. Наоборот, в среднесрочной перспективе цели по доллару сместились ближе к 66,8-67,5, а на горизонте до конца года можем увидеть возврат выше 70.

Отскок в сырье — как раз одна из причин остановки четырехдневного импульса роста в USD/RUB. Накануне Bloomberg Commodity Index отскочил на 4% после продолжительной волны распродаж. Аналогичный рост произошел и на рынке нефти, фьючерсы Brent вернулись к $104. Подъем не выглядит в качестве начала устойчивого растущего тренда. Наоборот, видим повышенные риски повторной просадки нефтяных фьючерсов ниже $100 в течение сезонно слабого для Brent июля.

Поводом для отскока выступила информация Bloomberg о рассмотрении китайскими властями программы налогово-бюджетного стимулирования экономики на сумму $220 млрд. Она может быть реализована во второй половине года с целью помочь Китаю преодолеть продолжающийся кризис в сфере недвижимости, а также оживить потребительский спрос, пострадавший от череды коронавирусных ограничений.

В условиях перепроданности сырьевого сектора этой новости оказалось достаточно, чтобы спровоцировать локальную смену депрессивных настроений.

Картина по индексу МосБиржи пока не меняется, взгляд на перспективы — нейтральный. Котировки находятся в области поддержки 2165-2235 п. Важно не провалиться ниже этих уровней. В случае спуска под 2165 п. произойдет пробой нижней границы среднесрочного бокового коридора, что может вызвать кратковременное ускорение волны распродаж в сторону 1850-2000 п. Эти уровни были бы привлекательны для покупки акций широки фронтом.

Пока же рынок удерживается от провала ниже 2615-2235 п., остается актуальным широкий диапазон, в рамках которого верхние цели по-прежнему находятся на 2460-2500 п.