Каковы прогнозы для миноритариев?



Поговорим о стандартах корпоративного управления. До сих пор одним из них были регулярные выплаты дивидендов акционерными обществами. Насколько эта практика оправданна и выгодна для эмитентов?

Баланс интересов

Получение дивидендов едва ли может служить единственным или даже основным источником инвестиционного дохода миноритариев. Однако выплаты ценны для участников торгов именно тем, что это практически безрисковый доход, тогда как на колебании котировок можно заработать либо потерять огромные суммы всего за один день. Что касается дивидендов, то здесь риски связаны преимущественно с возможными убытками компании. В этом случае эмитент может сократить или даже приостановить выплаты. При этом миноритарию важно помнить: по обыкновенным акциям компания вообще не обязана распределять дивиденды. Это ее право и ее выбор.

Как выглядит ситуация со стороны миноритарных акционеров? Эмитент должен точно следовать утвержденной политике, в которой подробно расписана формула расчета дивиденда, максимальный коэффициент выплат и так далее. То есть все, что помогает акционеру понять, на какой дивиденд и в каких случаях он может рассчитывать. Таким образом, дивидендная политика — это определенный стандарт качества корпоративного управления. Так было раньше.

Ветер перемен

Однако в текущем году ситуация радикально изменилась. Из-за ограничений против отечественных эмитентов, Московской биржи и НРД некоторые крупные компании стали отказываться от выплат дивидендов как минимум по обыкновенным акциям (некоторые — даже по привилегированным). Такое решение приняли ПИК, Аэрофлот, Энел Россия, Х5 Retail Group, Русагро, Черкизово, Квадра и даже Сбербанк. И это далеко не полный список эмитентов, которые в этом году не порадуют своих акционеров дивидендами за 2021-й.

ГОСА Газпрома, проведенное 30 июня 2022 года, войдет в историю российского биржевого рынка. На этом заседании контролирующие акционеры компании приняли решение не выплачивать дивиденды. Этот отказ ударил не только по биржевым спекулянтам, но и по консервативным инвесторам. Никто не ожидал такого шага от корпорации, которая до сих пор работала по самым высоким стандартам корпоративного управления. Случай, чтобы совет директоров публичного акционерного общества сначала рекомендовал ГОСА утвердить дивиденды (тем более — рекордные за всю историю компании), а акционеры вдруг проголосовали против, до 30 июня 2022 года рассматривался бы как из ряда вон выходящий. На такой рискованный шаг решился Газпром.

Такие разные эмитенты

Моменты экономических спадов были, есть и будут всегда, пока существует рынок. В кризисные периоды эмитенты нередко недополучают прибыль или даже несут убытки. Это считается вполне обоснованным поводом отказаться от дивидендов или сократить их, чтобы направить прибыль на развитие производства либо на реализацию антикризисной программы. Как правило, компании прописывают в дивидендной политике, к какому показателю привязаны выплаты: чистой прибыли, чистому денежному потоку и т. д. Это важно для того, чтобы миноритарии понимали: если компания в какой-то момент не получит прибыль или ее чистые денежные потоки, окажутся отрицательными, контролирующие акционеры имеют право сократить выплаты по обычке или даже отказаться от дивидендов за какой-то период (например, от промежуточных или итоговых). С привилегированными акциями эмитенту сделать это намного сложнее: в случае отказа платить дивиденды по префам они автоматически становятся голосующими. Однако такие случаи регулируются законодательством и прямо прописываются в дивидендной политике. А вот если принятое решение об отказе от дивидендов выходит за ее рамки, это может стать причиной сильного обвала акций и значительного снижения рыночной капитализации эмитента.

С другой стороны, рынок совсем не отреагировал на отказ акционеров Сбербанка утвердить дивиденды как по обычке, так и по префам, поскольку за несколько месяцев до ГОСА Банк России выдал рекомендацию всем подпавшим под санкции кредитным организациям отказаться в этом году от выплат дивидендов по всем категориям акций. То есть инвесторы были готовы к такому решению, оно не стало шоком или даже неприятным сюрпризом.

Случай с Газпромом, таким образом, можно считать уникальным. Часть прибыли, которая могла быть направлена на рекордные дивиденды, будет передана государству в качестве уплаты повышенного НДПИ. Также за счет этих средств частично будет профинансирована газификация регионов.

Учимся все вместе

Полагаем, в данном случае главным вопросом было не то, кто является контролирующим акционером публичной компании. Все дело в том, каким бизнесом она занимается и реализует ли социально значимые программы. У Газпрома, есть такие обязательства.

Обвал капитализации Газпрома на 30% всего лишь за день стал хорошим уроком не только для миноритариев, но и для государства. В конечном счете это стало поводом для пересмотра кодекса корпоративного управления компаний. Ранее он создавался путем механического переноса западных стандартов корпоративного управления на российскую почву. Но теперь всем стало ясно, что необходимо учитывать и российскую специфику, в том числе возможную приоритетность социальных обязательств эмитента перед сиюминутными интересами миноритарных акционеров.

Не исключено, что уже скоро в дивидендной политике эмитентов, в их полугодовых и годовых отчетах будут прописаны новые виды рисков и разъяснения, в каких случаях контролирующий акционер имеет право отказаться от дивидендов, даже если финансовое положение корпорации позволяет осуществить выплаты. Возможно, уже в следующем году подобных случаев, когда решение ГОСА шокирует рынок, не повторится.