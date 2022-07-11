В пятницу, 8 июня, рубль по отношению к иностранным валютам закрылся разнонаправленно. Пара доллар/рубль снизилась на 1,66%, до 60,92 руб., евро/рубль — на 1,97%, до 62,35 руб. Пара фунт/рубль повысилась на 0,62%, до 76,56 руб.

Пара доллар/рубль переместилась с уровня 62 руб. на 61 руб. с открытия торгов на Мосбирже и торговалась в узком диапазоне до закрытия вечерней сессии. В итоге за последние три торговых дня рубль отыграл у доллара более 6% с 64,95 руб.

Комментариев по удержанию рубля так и не последовало от представителей Минфина и ЦБ России. Во второй половине недели трейдеры стали сокращать спекулятивные длинные позиции по валюте, которые открывались в ожидании новых интервенций российских регуляторов.

Росту рубля также способствовал отскок нефтяных котировок от $100 за баррель (7 июля) и отсутствие крупных игроков, которые бы могли поглощать любое предложение валюты экспортеров. Пятничная американская статистика и динамика индекса доллара не оказали влияния на локальный валютный рынок.

В понедельник, 11 июля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $106. На нефтяном рынке ситуация неоднозначная, поскольку поступает противоречивая статистика по экономике США. Она не дает понимания, удастся Штатам избежать рецессии или нет. В связи с этим участники рынка ожидают выхода инфляционного отчета за июнь, который выйдет 13 июня. Отчет важен для ФРС США и нефтяного рынка. На рубль влияние будет через динамику нефтяных котировок.

Для рубля сегодня важный день с технической точки зрения. Покупатели отступили от 64,95 руб. и сейчас цена находится на важной внутридневной поддержке. Если уровень 61 руб. не устоит, то цена быстро переместится на 59 руб. А где уровень 59 руб., там поблизости уровень 55 руб. Если биржевой стакан не заполнится заявками на покупку валюты, то рубль сможет отыграть большую часть потерь понесенную на вербальных интервенциях, и вновь бросить вызов властям при повторном тестировании уровня 50 руб. Умеренное восстановление курса доллара в район 63 руб. будет указывать на продолжение ослабления рубля и намерении покупателей двигаться выше 65 руб.