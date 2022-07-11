Всю прошлую неделю индекс МосБиржи консолидировался в районе 2200 п. Торговая активность постепенно снижалась. К пятнице обороты в акциях опустились почти в два раза относительно предыдущих дней — до 22 млрд руб.

Внешний фон стабилизировался. После прокола уровня $100 цены на нефть Brent отскочили к $107 за баррель. Аналогичный подъем произошел и в целом по всему Bloomberg Commodity Index, что, безусловно, позитивно для нашего рынка, учитывая вес экспортеров в 64%.

Краткосрочный взгляд пока нейтральный. Вероятно, торговая активность в ближайшие сессии будет пониженной. По индексу МосБиржи можно лишь в очередной раз обозначить, что он по-прежнему находится в среднесрочном коридоре, сформированном еще в апреле. Его границы мы уже множество раз называли: снизу — это область 2165-2235 п., сверху — диапазон 2460-2500 п.

Указанный коридор тянется три месяца, он очевиден для всех участников. Чем продолжительней фаза консолидации в боковике, тем, как правило, сильнее импульс выхода из него. Этот момент стоит учитывать, как с точки зрения присоединения к росту при пробое верхней границы, так и в плане хеджирования уже открытых позиций при сломе нижней, например шортом индекса МосБиржи.

Дивидендный сезон подходит к концу. Из крупных компаний отсечки остались только в Ростелекоме, Сургутнефтегазе и Транснефти. Их совокупный вес в плане влияния гэпов на индекс МосБиржи лишь около 0,4%.

Рекомендаций от компаний по промежуточным выплатам, в том числе полугодовым, пока еще не поступало. Неизбежно, что число таких отсечек будет ниже, чем в 2021 г. Обычно объявления о них приходятся на конце июля и август, то есть уже после публикации квартальных финансовых результатов. Первый отчет может уже на следующей неделе опубликовать ММК.

Курс USD/RUB последние две сессии корректируется после мощной волны роста. Закрытие прошлой недели проходило около 61.

В ближайшей перспективе возможно некоторое укрепление рубля, например чуть ниже 60 в паре с долларом. Факторы в пользу такого расклада:

— Восстановление цен на нефть после ложного прокола уровня $100

— Налоговый период во второй половине июля

— Конвертация валюты в рубли экспортерами в целях выплаты дивидендов

Что же касается более отдаленных перспектив, то в базовом сценарии ожидаем постепенного движения курса USD/RUB сначала к 66,8-67,5, а к концу года в сторону 70 и чуть выше.

В пятницу прошли дивидендные гэпы в Роснефти, Башнефти, Мосэнерго, Самолете и ОГК-2. Все бумаги закрывались в минусе, и в большинстве их потери оказались лишь незначительно ниже, чем размер дивидендов. Это нормальное явление, учитывая тот факт, что с дивидендов платится еще налог 13%. Однако отдельно выделим бумаги Роснефти. При доходности в 6,5% они просели всего на 3,7%. Устойчивость после гэпа вызывает оптимизм. Как и индекс МосБиржи бумаги нефтяной компании уже три месяца находятся в боковом коридоре, и пятничная просадка обеспечила выход из него вниз. Если в начале этой недели удастся удержаться выше 350 руб., то есть в рамках устоявшегося боковика, то это будет хороший сигнал в пользу отскока в сторону 385-395 руб. Если закрепиться над 250 не получится, то цели коррекции сместятся к 330 руб. и далее, возможно, к 300 руб.