После кратковременного ослабления, произошедшего на открытии торгов, рубль быстро укрепился. Доллар опускался к 60,8 руб., немного не дойдя до недельного минимума. Евро также приближался к аналогичному уровню, установив дневной минимум на отметке 61,65 руб. Затем валютные пары восстановились, но к текущему моменту вновь сдали позиции.

Евро вышел в ощутимый минус, реагируя на снижение европейской валюты на мировом рынке, где она приблизилась к установленному в пятницу 20-летнему минимуму к доллару США, который на этом фоне активно растет. Данная тенденция вызвана бегством инвесторов из активов, номинированных в евро, в долларовые, что отражает нарастающие опасения по поводу экономических проблем в ЕС, обусловленных геополитикой и энергетическим кризисом.

Подорожание доллара оказывает давление на сырьевые цены, которые находятся под угрозой замедления мировой экономики и стагнации в странах, являющимися крупнейшими потребителями сырья.

Несмотря на негативный внешний фон, рубль удержался от развития серьезного нисходящего движения. Доллар остается в диапазоне пятницы 60,7-62 руб. и может продолжить в нем консолидироваться, если ситуация на мировых рынках не претерпит значительного изменения в ту или другую сторону.

Российский долговой рынок пытался продолжить позитивную тенденцию предыдущих трех сессий. На старте торгов индекс гособлигаций RGBI совершил рывок вверх, приблизившись к пятничной вершине, но быстро перешел к снижению, выйдя в небольшой минус.