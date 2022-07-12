Крепкий рубль и слабая лира: почему так получилось и кому это выгодно?
По итогам первого полугодия 2022 года лучшей валютой мира стал российский рубль — укрепление к доллару составило 45%. Самой слабой валютой первого полугодия снова стала турецкая лира, которая обесценилась к доллару ещё на 20% (после падения на 44% в 2021 году и 20% в 2020 году).
Основными двумя факторами динамики любой валюты являются сальдо текущего счета и приток/отток капитала. Благодаря продаже сырьевых ресурсов Россия традиционно имеет профицит текущего счета и выигрывает от многолетних пиков цен на нефть, газ, продовольствие и другое сырьё.
После начала конфликта на Украине Россия ввела жесткий контроль за движением капитала, что остановило отток капитала (нерезиденты не смогли продать российские активы). В результате это привело к сильному укреплению курса рубля.
Напротив, Турция является крупным импортером сырьевых ресурсов, имеет хронический дефицит текущего счета и страдает от высоких цен на энергоносители и продовольствие. Наряду с повышением ставки ФРС и оттоком капитала с развивающихся рынков это обусловило ослабление лиры.
При этом укрепление национальной валюты не является однозначным плюсом для экономики, а ослабление валюты не мешает экономическому росту. Согласно прогнозу экономистов, падение ВВП России в этом году составит 3,5-8%, при этом экономический рост в Турции в этом году составит 2,7% (согласно апрельскому прогнозу МВФ).
В 2021 году турецкая лира ослабла на 44%, а в 2020 году — на 20%. При этом рост ВВП Турции в 2021 году составил 11%, а в 2020 году — 1,8% (несмотря на пандемию ковида, когда упали экономики большинства стран мира).
Турецкая экономика является диверсифицированной, с развитой промышленностью и туризмом, с поддержкой кредитования (реальная ставка является сильно отрицательной), Турция активно сотрудничает и торгует с другими странами.
Ослабление лиры выгодно турецким экспортерам и негативно сказывается на внутренних отраслях экономики. При этом ослабление лиры отчасти компенсируется высокой долларизацией экономики.
В России сильный рубль выгоден импортерам и потребителям, т.к. делает импортные товары дешевле и доступнее. В результате выигрывают отрасли, ориентированные на внутренний рынок (потребительский сектор, строительство, транспорт, связь, энергетика).
Также крепкий рубль выгоден всем, кто закупает импортное оборудование. Это даёт возможность более выгодно профинансировать инвестиции, в том числе в инфраструктуру.
Кроме этого, в выигрыше оказываются путешественники, которые могут купить больше валюты для трат за рубежом.
Наконец, крепкий рубль выгоден Банку России, т.к. снижение цен импортных товаров помогает замедлить инфляцию и уменьшить инфляционные ожидания. Стабильная подконтрольная инфляция позволяет снизить ключевую ставку, сделать деньги дешевле и поддержать экономический рост.
Теоретически, для импортеров чем крепче рубль, тем лучше. Однако импортеры зависят от платежеспособного спроса в экономике. Россия — страна богатая сырьевыми ресурсами. Платежеспособный спрос в России сильно зависит от экспортеров и выплат из бюджета, которые в свою очередь зависят от того, сколько рублей страна получает за валютную выручку. Укрепление рубля снижает доходы российских экспортеров и бюджета.
Напомним, что крупнейшие налогоплательщики в России — это Роснефть, Газпром, ЛУКОЙЛ и другие сырьевые экспортеры, а также многие обслуживающие их отрасли (банки, транспорт).
Крепкий рубль делает российские товары дороже на зарубежных рынках. Это снижает конкурентоспособность российской промышленности. В свою очередь, укрепление рубля повышает конкуренцию на российском рынке из-за наплыва более дешевых товаров иностранного производства.
Российские власти пока вырабатывают экономическую политику под новые условия и решают, что делать с избытком валюты. Глава Минэкономразвития в начале июля заявлял, что власти обсуждают проблему переукрепления рубля и пути ее решения в ежедневном режиме. Приемлемый уровень курса для российской экономики и бюджета обозначался как диапазон 70-80 рублей за доллар. Ранее Глава Минфина говорил, что в правительстве в ближайшее время будет обсуждаться проблематика курсообразования и влияния на него, в частности — через интервенции в рамках обновленного механизма бюджетного правила с покупкой дружественных валют.
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