По итогам первого полугодия 2022 года лучшей валютой мира стал российский рубль — укрепление к доллару составило 45%. Самой слабой валютой первого полугодия снова стала турецкая лира, которая обесценилась к доллару ещё на 20% (после падения на 44% в 2021 году и 20% в 2020 году).



Основными двумя факторами динамики любой валюты являются сальдо текущего счета и приток/отток капитала. Благодаря продаже сырьевых ресурсов Россия традиционно имеет профицит текущего счета и выигрывает от многолетних пиков цен на нефть, газ, продовольствие и другое сырьё.



После начала конфликта на Украине Россия ввела жесткий контроль за движением капитала, что остановило отток капитала (нерезиденты не смогли продать российские активы). В результате это привело к сильному укреплению курса рубля.



Напротив, Турция является крупным импортером сырьевых ресурсов, имеет хронический дефицит текущего счета и страдает от высоких цен на энергоносители и продовольствие. Наряду с повышением ставки ФРС и оттоком капитала с развивающихся рынков это обусловило ослабление лиры.



При этом укрепление национальной валюты не является однозначным плюсом для экономики, а ослабление валюты не мешает экономическому росту. Согласно прогнозу экономистов, падение ВВП России в этом году составит 3,5-8%, при этом экономический рост в Турции в этом году составит 2,7% (согласно апрельскому прогнозу МВФ).



В 2021 году турецкая лира ослабла на 44%, а в 2020 году — на 20%. При этом рост ВВП Турции в 2021 году составил 11%, а в 2020 году — 1,8% (несмотря на пандемию ковида, когда упали экономики большинства стран мира).



Турецкая экономика является диверсифицированной, с развитой промышленностью и туризмом, с поддержкой кредитования (реальная ставка является сильно отрицательной), Турция активно сотрудничает и торгует с другими странами.



Ослабление лиры выгодно турецким экспортерам и негативно сказывается на внутренних отраслях экономики. При этом ослабление лиры отчасти компенсируется высокой долларизацией экономики.



В России сильный рубль выгоден импортерам и потребителям, т.к. делает импортные товары дешевле и доступнее. В результате выигрывают отрасли, ориентированные на внутренний рынок (потребительский сектор, строительство, транспорт, связь, энергетика).



Также крепкий рубль выгоден всем, кто закупает импортное оборудование. Это даёт возможность более выгодно профинансировать инвестиции, в том числе в инфраструктуру.

Кроме этого, в выигрыше оказываются путешественники, которые могут купить больше валюты для трат за рубежом.



Наконец, крепкий рубль выгоден Банку России, т.к. снижение цен импортных товаров помогает замедлить инфляцию и уменьшить инфляционные ожидания. Стабильная подконтрольная инфляция позволяет снизить ключевую ставку, сделать деньги дешевле и поддержать экономический рост.



Теоретически, для импортеров чем крепче рубль, тем лучше. Однако импортеры зависят от платежеспособного спроса в экономике. Россия — страна богатая сырьевыми ресурсами. Платежеспособный спрос в России сильно зависит от экспортеров и выплат из бюджета, которые в свою очередь зависят от того, сколько рублей страна получает за валютную выручку. Укрепление рубля снижает доходы российских экспортеров и бюджета.



Напомним, что крупнейшие налогоплательщики в России — это Роснефть, Газпром, ЛУКОЙЛ и другие сырьевые экспортеры, а также многие обслуживающие их отрасли (банки, транспорт).



Крепкий рубль делает российские товары дороже на зарубежных рынках. Это снижает конкурентоспособность российской промышленности. В свою очередь, укрепление рубля повышает конкуренцию на российском рынке из-за наплыва более дешевых товаров иностранного производства.



Российские власти пока вырабатывают экономическую политику под новые условия и решают, что делать с избытком валюты. Глава Минэкономразвития в начале июля заявлял, что власти обсуждают проблему переукрепления рубля и пути ее решения в ежедневном режиме. Приемлемый уровень курса для российской экономики и бюджета обозначался как диапазон 70-80 рублей за доллар. Ранее Глава Минфина говорил, что в правительстве в ближайшее время будет обсуждаться проблематика курсообразования и влияния на него, в частности — через интервенции в рамках обновленного механизма бюджетного правила с покупкой дружественных валют.