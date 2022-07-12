Российский рынок начал неделю с активного снижения. В понедельник индекс МосБиржи на протяжении всей сессии выглядел слабо, переписав минимальные значения с февраля. Обороты торгов на падении выросли относительно пятницы, но нельзя сказать, что были аномально высокими — всего 30,4 млрд руб. То есть сползание акций происходит без по-настоящему крупных распродаж.

Негативное влияние на акции оказывает как фактор слабой динамики сырьевых котировок, так и укрепление рубля.

Без идей. Одной из причин, которую сложно достоверно оцифровать, является отсутствие каких-то новых инвестиционных идей и трендов на российском рынке. Дивидендный сезон прошел, корпоративные отчеты за I полугодие пока еще не начали публиковать, а снижение рублевых процентных ставок приостановилось. В такой ситуации рынок начинает выдавливать вниз в сторону наименьшего сопротивления, учитывая невыразительный внешний фон и давление рублевого фактора.

Индекс МосБиржи на грани. Котировки закрывались в понедельник ровно на нижней границе трехмесячного боковика. Об этой ситуации в последние дни мы часто писали. В случае закрепления индекса ниже 2165 п. далее цели отката сместятся в сторону 1850-2000 п. Устоявшийся боковик всем очевиден, и он был достаточно продолжительным, так что при появлении признака полноценного пробоя его нижней границы (возможно уже сегодня) трейдеры могут активизироваться, в том числе открывая пробойные спекулятивные короткие позиции.

Чтобы исправить негативную техническую картину в ближайшее время индексу МосБиржи необходимо отскакивать и возвращаться к 2200-2240 п. Отмечаем высокую важность сессий вторника-среды в плане определения дальнейшей тенденции.

Рубль опять укрепляется. Курс USD/RUB опустился к 59, оказав сильное давление на акции российских экспортеров. Причем вероятность сохранения инициативы у продавцов валюты на горизонте июля весьма высокая, учитывая налоговый период, а также необходимость конвертировать валюту экспортерами для выплаты дивидендов. Среднесрочный взгляд на USD/RUB по-прежнему предполагает рост курса в сторону 70 к концу года, но локально мы еще можем увидеть временную просадку пары ниже текущих значений.

Рост рубля происходит даже несмотря на общее глобальное укрепление американской валюты. Индекс доллара (DXY) сегодня утром находится около максимумов за 20 лет. В паре с евро практически достигнут паритет и, вероятно, европейская валюта на некоторое время может даже стать устойчиво дешевле доллара, учитывая масштабы экономических проблем региона.

Газпром, Минфин и дивиденды. Министр финансов Антон Силуанов прокомментировал ситуацию с невыплатой дивидендов Газпрома газете Ведомости. Он отметил, что временный отказ от выплат отнюдь не означает, что в следующие годы такая практика будет продолжена. «Акционеры должны понимать, что сохранение ресурсов для инвестиционного развития, наоборот, даст им больше возможностей получать хорошие доходности в будущем. Такой логикой мы руководствовались. Что касается других госкомпаний, в том числе нефтегазового сектора, то они выплатят в этом году акционерам рекордные дивиденды», — отметил министр.

Чтобы у Газпрома сохранились ресурсы для осуществления инвестиционных проектов, таких как газификация внутри страны, строительство газопровода в Китай "Союз Восток" и др., было решено оставить прибыль в компании целиком, сказал Силуанов.

На этом фоне сегодня акции Газпрома на старте торгов будут лучше рынка. Однако заявление министра вряд ли дает какой-то конкретный ориентир по поводу будущих выплат. Как уже отмечали ранее, любой значительный отскок котировок, скорее всего, будет сталкиваться с существенным навесом продавцов, которые не успели выйти из бумаг после обвала 30 июня. Ну а наблюдаемое снижение поставок в ЕС все еще предполагает повышенную неопределенность по поводу доходов от этого наиболее маржинального для Газпрома направления.