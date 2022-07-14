Согласно опубликованной сегодня статистике, годовая инфляция в США вновь обновила максимумы с 1981 года, поднявшись в июне до 9,1%. К предыдущему месяцу цены выросли на 1,3% — максимум с сентября 2005 года. Очередное превышение показателя над ожиданиями (консенсус-прогноз от Trading Economics предполагал увеличение инфляции до 8,8% г/г) оставляет все меньше сомнений в том, что ФРС на заседании в конце июля будут жесткими.

Судя по содержанию протоколов с июньского заседания FOMC, представители регулятора на тот момент рассматривали в качестве наиболее вероятных сценариев повышение ставки в июле на 50 или 75 базисных пунктов. Эти же сценарии глава ФРС Джером Пауэлл озвучивал на пресс-конференции, хотя позже в ходе выступлений в Конгрессе не стал исключать и более жестких действий регулятора. В поддержку повышения ставки на 75 базисных пунктов на прошлой неделе высказывались и другие представители ФРС — Джеймс Баллард и Кристофер Уоллер, а после выхода отчета по рынку труда в пятницу к ним присоединился и президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик.

Ситуация на рынке труда, где количество открытых вакансий по итогам мая все еще находилось выше 11,2 млн, а число занятых в несельскохозяйственном секторе в июне выросло выше ожиданий (+372 тыс.), является важным фактором, который при продолжающемся росте инфляции предоставляет ФРС необходимую для жестких действий гибкость. В частности, сильный рынок труда отодвигает на второй план опасения начала рецессии в США — согласно индикатору GDPNow от ФРБ Атланты по состоянию на 8 июля, падение ВВП США по итогам второго квартала может составить 1,2% в пересчете на годовые темпы, что будет означать рецессию, поскольку в первом квартале экономика также снижалась.

После выхода сегодняшней статистики по инфляции доходность 10-летних гособлигаций США снова поднялась выше 3%, как это уже происходило в пятницу после выхода данных о рынке труда, однако к вечеру (по Москве) снова опустилась ниже этой отметки. Индекс S&P 500 в первые минуты после открытия в среду терял более 1%, однако затем сумел отыграть большую часть снижения.

Усугубляет ситуацию то, что одной из основных причин роста инфляции в США является рост цен на энергию (energy — +41,6% г/г в июне, весь в индексе CPI более 8%), включая нефть бензин и электричество, в то время как монетарные меры по сдерживанию цен имеют ограниченное влияние на эту категорию.

Повышение ставки в перспективе может способствовать снижению цен на жилье и таким образом повлиять на стоимость аренды жилья (shelter — +5,6 % г/г в июне, вес в индексе CPI около 32%). Тем не менее, пока стоимость аренды жилья продолжает расти, а в июне прибавила 0,6% м/м, что способствовало увеличению инфляции за счёт высокого веса этого показателя в индексе.

Несмотря на это, есть предпосылки и для снижения инфляции. В частности, снижение цен на ряд сырьевых товаров в июне, включая сельскохозяйственную продукцию и металлы, в перспективе должен способствовать снижению цен и на ряд потребительских товаров. Снижение нефтяных цен, которые во вторник вновь опустились ниже уровня $100 по ближайшему фьючерсу на Brent на бирже ICE, также выступает в качестве одного из факторов в пользу такого сценария.

Таким образом, если инфляция в США и не достигла пиков в июне, то для ее дальнейшего роста остается меньше предпосылок. Это не отменяет жестких действий ФРС на заседании в конце июля, но позволяет предполагать снижение темпов ужесточения политики регулятора в будущем, если динамика инфляции будет нисходящей.

Если говорить о сегодняшних решениях других центробанков, то тренд на повышение ставок сохраняется. Резервный банк Новой Зеландии сегодня повысил ставку на 50 базисных пунктов до 2,5%, в то время как Банк Канады действовал еще жестче и увеличил ставку сразу на 1 процентный пункт до 2,5%.