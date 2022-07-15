В пятницу российский фондовый рынок закрывается разнонаправленно. Рублёвый индекс Мосбиржи продолжил снижение на —0,2%, а долларовый индикатор РТС прибавляет +0,2%. Волатильность на фондовом рынке на неделе была высокая, негатив с внешних площадок и снижение глобального спроса на риск повлияли на локальные площадки.

Ситуация с инфляцией пока развивается благоприятно. Согласно недельным данным Минэкономики, со 2 по 8 июля вновь была зафиксирована дефляция на —0,03%. Регулятор может снизить ключевую ставку на следующем заседании 22 июля. А к концу года процентная ставка может быть снижена до 8,0-8,5%.

На следующей неделе в фокусе останется новостной фон, корпоративные новости, и данные по инфляции. Динамка рынка будет смешанной. Ориентир для индекса Мосбиржи: 2050-2150 пунктов.

Глобальный рынок

На глобальных площадках сохраняются осторожные настроения после публикации слабых корпоративных отчётов и макроданных, распродажи на рынке акций замедлились. Индекс цен производителей в США вырос на 11,3% в июне, превысив ожидания. Ожидания более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и роста ставки на 100 б.п. на заседании 27 июля усилились. Аналитики Уолл-стрит оценивают в 85% вероятность подъема ставки, до публикации данных об инфляции такая вероятность оценивалась рынком примерно в 3%. Опасения участников рынка о замедлении экономики подкрепляются слабыми сигналами с рынка труда США. Число первичных обращений на получение пособий по безработице за прошлую неделю оказалось больше и хуже ожиданий на 9 тыс. и составило 244 тыс. Это самый высокий показатель с ноября 2021 года.

Экономика Китая стала еще одним поводом для беспокойства инвесторов. ВВП за второй квартал снизился на —2,6%, консенсус-прогноз предполагал снижение на —1,5%. Волнений добавляет слабость рынка жилья, инвестиций в недвижимость снизились в июне на 9,4% г/г.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили неделю без единой динамики, европейские индексы в пятницу торговались с положительной динамикой. Фьючерсы на американские индексы в конце недели с околонулевой динамикой перед выходными.

Учитывая динамику последних дней можно было бы полагать, что интерес к риску отсутствует. Тем не менее, ралли в сегменте биотехнологий на американском рынке указывает на обратное. Это высоко рисковый сегмент, который за последний месяц прибавил более 20,5%. Технологический сектор также прибавил +3,02% за последний месяц. То есть, несмотря на пессимистичный внешний фон, высокую инфляцию и риски рецессии, есть вероятность, что большинство макроэкономических вводных уже учтены рынком.

На следующей неделе особое внимание будет уделено сезону отчётности. Инвесторы будут оценивать, как компании справляются в условиях высокой инфляции и смогут ли пережить нестабильные времена. Внимание инвесторов также будет приковано к заявлениям представителей компаний о ранних признаках снижения потребительского спроса и их влиянием на маржу.

Из макростатистики во вторник выйдут данные по рынку труда Великобритании и по инфляции в еврозоне. В среду вдогонку опубликуют данные по инфляции в Великобритании. В четверг состоится заседание ЕЦБ, на котором будет принято решение по процентной ставке. В пятницу выйдет индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг ряда европейских стран и США, это одни из ведущих индикаторов общего состояния экономики.

Нефть

Нефть марки Brent торгуется в конце недели ниже $100 за баррель. Страх снижения глобальной экономической активности уже заложен участниками рынка в текущие котировки. В краткосрочной перспективе цены останутся вблизи текущих уровней в отсутствии значимых драйверов роста при сохраняющемся дефиците предложения.