Российский рынок акций начал неделю с незначительного снижения. Индекс МосБиржи на низких оборотах большую часть сессии болтался вокруг отметки 2100 п. Объемы торгов составили всего 21,3 млрд руб. — это минимум с начала июня. Невысокая активность участников обусловлена как традиционно низким летним сезоном, так и прохождением всех дивидендных отсечек и пока еще отсутствием квартальных отчетов.

При этом внешний фон большую часть вчерашней сессии был положительным. Так, цены на нефть прибавили 5%. Фьючерсы Brent достигли уровня $106 за баррель, что существенно улучшило общую картину. Ключевые уровни поддержки, спуск ниже которых мог бы спровоцировать ускорение распродаж, находятся достаточно далеко — около $96-98. Так что для российского рынка нефтяной фактор пока на стороне покупателей. Из акций положительный взгляд сохраняется по Татнефти, Газпром нефти, Роснефти и Лукойлу.

По индексу МосБиржи сохраняется прежний расклад: после выхода из трехмесячного боковика прошел импульс снижения, после чего возникла пауза. Для слома негативной среднесрочной тенденции необходим возврат и закрепление котировок выше 2170 п. Пока этого не произошло, актуален сценарий с постепенным сползанием в сторону целевой области 1850-2000 п. Эти уровни были бы привлекательными для покупок на длинную дистанцию.

Росту российского рынка акций и в частности бумаг экспортеров вновь мешает фактор крепкого рубля. Курс USD/RUB в понедельник опустился к 56,3. Сказывается эффект девалютизации, отскок цен на commodities, приближение налогового периода, а также конвертация валюты экспортерами для выплаты дивидендов. Все это в совокупности еще может обеспечить некоторое снижение курса доллара. Ранее в качестве целей отката выделяли район 54,3-56,5. Он остается актуальным.

Что касается горизонта от 2 месяцев, то ожидания по рублю в основном негативные. Ждем постепенное ослабление к концу года, особенно если будут приняты решения по проведению интервенций в дружественных валютах.

На долговом рынке в последние недели сохраняется нейтральная динамика. Индекс ОФЗ (RGBI) не показывает выраженного тренда. А вот в корпоративных облигациях есть пусть и медленный, но все-таки подъем. Бумаги компаний все еще торгуются с избыточной премией по доходности к кривой ОФЗ, так что постепенный процесс сокращения этого спреда, вероятно, будет продолжен.

Ключевым событием недели для долгового рынка станет пятничное заседание ЦБ и комментарии регулятора по дальнейшей ДКП. В своих последних решениях Банк России все время оказывался чуть мягче, чем предполагал консенсус. Наблюдалась явная недооценка рынком заинтересованности ЦБ в ускоренном возврате ставок к нормальному уровню для активизации кредитования в экономике. Вот и сейчас консенсус складывается в пользу снижения ключевой ставки с 9,5% до 9,0%. Но если регулятор отпустит ее к 8,5-8,75%, то в моменте это вызовет локальный рост в рублевых облигациях.

ФСК ЕЭС (+14,8%), Россети-ао (+7,7%). Вчерашний бурный рост бумаг на новостях о присоединении материнской компании к ФСК выглядит избыточным. Цены уверенно ушли выше уровня оферты. Встречается много комментариев о том, что текущая оценка ФСК по результатам сделки получится достаточно низкой из расчета базовых мультипликаторов, ведь компания получит казначейский пакет, который рынком был оценен с дисконтом. Кроме того, вырастет ликвидность объединенной компании. Это так, однако в этом кейсе все упирается в непонимание того, как инвестор будет монетизировать вложения в акции в условиях масштабной инвестпрограммы сетевого сектора. Пример обыкновенных акций Сургутнефтегаза показывает, что не всегда даже беспрецедентная дешевизна приводит к положительной динамике бумаг. Без дивидендов или байбэка компания может легко стоить ниже балансовой стоимости и объема кэша на счетах. А вот по префам Сургутнефтегаза, по которым дивиденды закреплены уставом, мы исторически видим премию к обычке за счет понимания инвесторами механизма монетизации своих вложений.

В случае ФСК потребность перераспределения дивидендов из дочек в материнскую компанию по мере объединения снизится. А ведь именно дивиденды для ФСК ранее были основным фактором поддержки капитализации. В этом году компания внезапно от них отказалась. После присоединения, скорее всего, у участников рынка не появится уверенности, что эмитент будет заинтересован в щедрой дивполитике, а не отдаст предпочтение в пользу капзатрат. Поэтому сложно рассуждать об устойчивости роста котировок.

Что касается Россетей, то по обыкновенным акциям важен будет коэффициент конвертации, то есть количество акций ФСК, которые придутся на одну бумагу Россетей. Вероятно, какого-то дисконта или премии к соотношению рыночных цен не будет. Так что и здесь идея неочевидна.

По привилегированным акциям Россетей существует риск, что коэффициент конвертации будет сопоставим с обыкновенными бумагами. Поэтому после завершения срока для предъявления по оферте (последний день 17 августа с учетом Т+2) существующая премия должна сократиться. То есть котировки снизятся.

Ozon (+9,1%), Яндекс (+3,5%). Президент на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам отметил, что многие российские быстрорастущие технологические компании, такие как Ozon или Яндекс, финансировали свое развитие за счет привлечения ресурсов западных финансовых рынков. Теперь же нужны механизмы для привлечения технологическими компаниями российского частного капитала.

"Скажем прямо, российская финансовая система была не готова обеспечивать ресурсами те компании, которые не имеют активов или большой прибыли, но при этом имеют большую перспективу развития. Например, у Ozon, насколько известно, убыток уже почти 20 лет подряд, однако только за прошлый год объем продаж товаров на данной платформе приблизился к отметке 0,5 трлн руб., а уже в следующем году, безусловно, может превысить триллион", — заявил Владимир Путин. "Необходимо в короткие сроки сформировать такие механизмы в российской финансовой системе, чтобы быстрорастущие российские компании могли привлекать отечественный частный капитал под свое развитие". Глава государства также заявил, что рассчитывает на обстоятельные предложения Минфина РФ и Банка России, в чьей зоне ответственности находится работа финансового рынка.

Новости были позитивно восприняты участниками рынка, особенно это касается бумаг Ozon, так как у них одна из самых высоких средних амплитуд колебаний. Кроме того, заявление президента существенно увеличивает вероятность того, что в случае возникновения потребности в привлечении средств, Ozon легко получит к ним доступ, а стоимость не будет завышенной.