Российский рынок акций вчера продолжил снижение, однако падение индекса МосБиржи на 1,2% выглядит неплохим результатом, ведь в моменте потери составляли более 2,5%. К концу сессии удалось выкупить значительную часть просадки, в первую очередь за счет отскока бумаг Газпрома.

Общая торговая активность на рынке остается пониженной. Обороты невысоки — во вторник наторговали на 23 млрд руб. Сохраняется летний режим и в ближайшее время вряд ли мы увидим какой-то всплеск в объемах торгов. Ситуация с активностью инвесторов должна улучшиться в августе-сентябре, когда с одной стороны придет дивидендная масса для реинвестирования, а с другой — будут заканчиваться краткосрочные депозиты, открытые по ушедшим в прошлое высоким ставкам.

В индексе МосБиржи во вторник были переписаны минимумы с февральских событий, но импульс распродаж не получил продолжения. Техническая картина остается неизменной. Основная тенденция по-прежнему нисходящая: цели находятся в диапазоне 1850-2000 п. и эта область уже практически достигнута. О смене негативного расклада можно будет рассуждать после закрепления 1-2 сессий над уровнем 2170 п.

Таким образом, и сигналы на покупку акций широким фронтом у нас появятся либо при палении ниже 2000 п., либо при подъеме выше 2170 п.

Цены на нефть остаются высокими и в таких условиях шансов на девальвацию рубля пока нет. Фьючерсы Brent около $106-107, а значит распродажный сценарий отошел на второй план. Об ухудшении картины на нефтяном рынке можно будет говорить лишь в случае спуска ниже $96-98.

Общим фактором поддержки для сырьевых товаров выступает трехдневное снижение индекса доллара (DXY). Вряд ли эта тенденция будет продолжительной. Наблюдаем лишь коррекцию американской валюты после мощного растущего тренда к 20-летним максимумам.

Курс USD/RUB во вторник продолжил сползать вниз, опустившись к 55. Вероятно, при нейтральном внешнем фоне эта ситуация до конца июля не изменится. Причин для резкого ослабления рубля не появляется. Сколько бы не говорили о вреде чрезмерно низкого курса USD/RUB для бюджета и экспортеров, но каких-то реально меняющих ситуацию действий не предпринимается. Много разговоров об изменении бюджетного правила и интервенциях через дружественные валюты, но пока новые механики не запущены.

В этой ситуации сильнее остальных страдают акции сектора металлургии и добычи, а для нефтяников негатив частично сглаживается высокими ценами. Например, котировки Норникеля плавно опустились к уровням, которые были на пике панических распродаж в феврале и весной 2020 г. в разгар пандемии. Около минимумов последних лет также находятся En+, Северсталь и ММК. Без какого-то более выраженного ослабления рубля, например выше 65 в паре с USD, ожидать опережающей динамики в этих бумагах сложно.

Санкционный фактор стал одним из драйверов, помешавших более глубокому падению нашего рынка. На фоне регулярных ограничительных инициатив Запада сообщения о некотором смягчении антироссийских мер выглядят обнадеживающе. Евросоюз собирается ослабить санкции в отношении ряда российских банков, чтобы облегчить глобальную торговлю продуктами питания и удобрениями.