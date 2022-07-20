На российском рынке возобновилась активность "быков"
В среду, 20 июля, российский рынок акций торгуется в "зелёной зоне". Рублёвый фондовый индекс МосБиржи в ходе торгов восстанавливается на 1,0% за счёт роста технологического сектора и потребительских товаров длительного пользования. Яндекс в лидерах роста среди голубых фишек (+2,6%). Эмитенты акций нефтегазового сектора тоже чувствуют себя достаточно уверенно. Акции Газпрома дорожают на фоне сообщений Reuters о том, что в четверг возобновятся поставки газа по газопроводу Северный поток-1. В плюсе также акции Роснефти и Лукойла. Долларовый индикатор РТС растёт на 2,4% на фоне укрепления рубля под отметку 55 руб./$. Закрытие сегодня ожидается в коридорах 2050-2110 пп. по индексу МосБиржи и 1160-1220 пп. по индексу РТС.
Инвесторы на мировых фондовых площадках тоже сохраняют позитивный настрой из-за ралли американского IT-сектора, поддерживающего глобальный аппетит к риску. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повысились к концу торгов. Европейские фондовые индексы находятся в плюсе на открытии. Фьючерсы на американские индексы торгуются с уверенной положительной динамикой. Наибольшее влияние на динамику рынков в ближайшее время будут оказывать корпоративные отчёты.
Нефть марки Brent немного колеблется, но консолидируется выше $105 за баррель. В фокусе данные по запасам от Минэнерго, которые могут усилить волатильность на рынке нефти.
Рубль продолжает тренд на укрепление и сегодня торгуется по 54,6 за доллар. Краткосрочный ориентир по паре USD/RUB сохраняется на уровне 54,0-58,0 руб./$.
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