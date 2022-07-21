Российский рынок акций показывает относительно стабильную динамику. Индекс МосБиржи с середины прошлой недели ушел в консолидацию около уровня 2100 п. Торговая активность остается пониженной.

В среду индекс остался в плюсе благодаря в первую очередь акциям Газпрома (+2%), выросших на ожиданиях восстановления прокачки газа по Северному потоку-1. Также лучше остальных выглядели некоторые нефтяники: Роснефть и обыкновенные акции Сургутнефтегаза, которые всего лишь за две сессии полностью отыграли дивидендный гэп. Продолжают пользоваться повышенным спросом бумаги крупнейших представителей IT-cсектора: Яндекс (+2,6%) и Ozon (+4%).

В данный момент взгляд по рынку акций преимущественно нейтральный. По индексу МосБиржи ключевые уровни не меняются. Снизу в качестве целевой области поддержки и привлекательной зоны для покупок выделяется широкий диапазон 1850-2000 п. Сверху реперной точкой, закрепление выше которой станет значимым сигналом на покупку, выступает 2170 п.

Снова дефляция — сигнал к снижению ставок. Росстат по средам публикует недельную статистику по индексу потребительских цен. Вчерашние цифры показали, что в стране вновь была дефляция, причем темпы снижения цен выросли до —0,17% за неделю. В целом с начала года к 15 июля потребительские цены выросли на 11,41%. В годовом выражении показатель инфляции опустился до 15,45%.

В этих условиях существенно растут шансы на то, что на завтрашнем заседании ЦБ вновь примет решение отличное от консенсуса, предполагающего снижение ключевой ставки на 50 б.п. до 9,00%. Дефляционный тренд располагает к снижению на 100 или хотя бы 75 б. п. Кроме того, помимо фактора поддержки экономики стоит учитывать и все еще чрезмерно крепкий рубль. Снижение ставок в условиях ограниченных трансграничных поток сейчас хоть и не влияет на курс так, как это было раньше, но все равно этот фактор имеет значение на дистанции. Особенно это касается периода августа-сентября, когда продолжат закрываться краткосрочные депозиты населения, а новые ставки по вкладам в банках будут уже существенно ниже, чем ранее.

Влияние ставки. При снижении ставки на 100 б.п. индекс гособлигаций (RGBI) может показать умеренный подъем, но еще более сильная реакция при таком раскладе будет в длинных корпоративных бумагах. Например, в облигациях тех же девелоперов, по которым доходности предполагают существенную премию к кривой ОФЗ.

Влияние снижения ставки на рынок акций традиционно в моменте невысокое, но оно растянуто во времени. Помимо банального снижения стоимости фондирования для бумаг смягчение ДКП важно с точки зрения роста их привлекательности в качестве альтернативного вложения относительно других вариантов инвестиций (вкладов, облигаций).

Курс USD/RUB в среду закрывался около 55. Рубль по-прежнему выглядит крепко и в краткосрочной перспективе недостаточно предпосылок для слома этой тенденции. Комплекс ключевых причин прежний: высокий профицит торгового баланса на фоне устойчиво высокого экспорта и слабого импорта, а также стихийный процесс девалютизации — выдавливание населения и бизнеса из недружественных валют.