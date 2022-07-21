Понятие "деньги" и "оплата" в течение последних нескольких лет сильно трансформировалось за счет активного применения технологий в финансовом секторе. Тем не менее уровень цифровизации отрасли в разных уголках мира может существенно различаться. В одних странах до сих пор оплачивают покупки наличными и не слышали об оплате смартфоном и безналичных платежах, в то время как в других люди уже используют цифровые деньги.

Рассмотрим на примере Китая перспективы и целесообразность использования цифровой национальной валюты. Азиатский гигант, несмотря на сложное валютное регулирование и особенности локального рынка, смог стать передовой страной в мире по использованию технологий в платежах.

Работа над китайской программой цифрового юаня (e-CNY) стартовала в 2014 году. В апреле 2020 года Китай начал испытания e-CNY в пилотной зоне, куда вошли Сучжоу, Шэньчжэнь, Синьань и Чэнду, позднее проект распространили еще на 10 городов. В начале апреля этого года Народный банк Китая вновь расширил зону действия цифрового юаня.

Как появляются цифровые юани? Народный банк Китая выпускает юани через уполномоченных операторов — крупнейших государственных банков, к которым относят Промышленный и торговый банк КНР, Строительный банк КНР, Сельскохозяйственный банк Китая и Банк Китая. Они впоследствии распределяют цифровые юани между другими китайскими банками. Уже от них e-CNY попадают в электронные кошельки физических лиц.

Для того, чтобы оплатить товар или услугу с помощью цифровых юаней, необходимо установить специальное мобильное приложение, которое представляет собой электронный кошелек. Пробную версию мобильного приложения e-CNY запустили во время проведения зимних Олимпийских игр в Пекине. Тогда участники игр, включая иностранных гостей, тратили в день более 2 млн e-CNY. Стоит отметить, что на период игр ведущие эквайринговые системы Поднебесной — Wechat Pay и Alipay — были отключены. Это было сделано для того, чтобы повысить спрос на приложение e-CNY.

Сегодня даже нерезиденты Китая могут платить цифровыми юанями на территории страны. Иностранные банки пока не участвуют в процессе работы с цифровым юанем.

Фактически цифровой юань выполняет все функции денег через приложение: по проведению денежных переводов; просмотру истории транзакций; оплате по QR-коду; покупки цифровых активов. Например, юани можно обменять на другую валюту, музыку или виртуальную недвижимость.

Выпуск и обращение цифровых юаней идентичен физическим юаням, единственное отличие состоит в том, что их стоимость передается в цифровой форме. Цифровые юани — это такие же обязательства Центрального банка перед населением, как и наличные деньги. Сейчас регулятор разрабатывает стратегию по развитию использования данной формы валюты за рубежом, так как это существенно упростит распространение и развитие юаня в мире.

Хотя власти страны нацелены на расширение использования цифрового юаня, на то, чтобы перевести интерес населения с классических приложений — крупных игроков рынка Alipay и WeChat Pay, уйдет время.

Ключевое преимущество традиционных способов платежа в Китае — возможность оплаты за рубежом с помощью QR-кода через мобильный телефон или на сайте интернет-магазина, например, российского, через системы Alipay и WeChat Pay.

Интересно, что Alipay уже добавил в свое приложение кнопку, которая позволяет пользователям искать и загружать официальный электронный кошелек CNY на своей платформе. Если у человека открыта учетная запись, и используется тот же номер телефона, который привязан к Alipay, он может совершать покупки с помощью e-CNY в приложении. WeChat Pay также принимает цифровые юани в качестве способа оплаты. Со временем вполне может произойти полная интеграция цифрового юаня в приложения двух систем.

Довольно успешный пример Китая можно использовать и другим странам для создания собственных цифровых валют, адаптируя валюту под предпочтения своих граждан и бизнеса. Впоследствии цифровые национальные валюты могут использоваться для обслуживания потоков торговли и инвестиций между странами. Это и упростит платежи, и расширит потенциал торгового оборота.