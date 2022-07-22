Российский рынок акций продолжает снижаться. Индекс МосБиржи накануне вновь обновил минимальные значения с февраля. Однако ускорения нисходящего импульса после этого опять не произошло, и к концу дня часть просадки выкупили. Таким образом, полностью повторилась ситуация вторника, когда так же после обновления минимумов появились покупатели в голубых фишках.

Индекс МосБиржи хоть и находится в нисходящем тренде, но это движение уже не выглядит устойчивым. Оно периодически сменяется локальными боковиками. В данный момент взгляд по рынку акций преимущественно нейтральный. Ключевые уровни не меняются. Снизу в качестве целевой области поддержки и привлекательной зоны для покупок выделяется широкий диапазон 1850-2000 п. Сверху по индексу важной точкой, закрепление выше которой станет значимым сигналом на покупку, выступает 2170 п.

Импульс в долларе. В паре USD/RUB в четверг наблюдалась высокая амплитуда колебаний. Без каких-либо новостных драйверов курс доллара взлетел с 55 почти до 59. Импульс прошел в течение часа, после чего курс откатился к 57. Торговая активность на валютном рынке резко выросла. Общий оборот по евро и долларе в режиме TOM подскочил до 230,8 млрд руб. Это максимальное значение с начала июня.

Рекорды по юаню. Отмечаем и мощный рост оборотов по юаню. В паре CNY/RUB TOM наторговали на 56 млрд руб. — это исторический рекорд.

Более того, если рассчитать соотношение USD/CNY через кросс-курсы на Мосбирже, то оно вчера упало с 6,75 до 6,64. При этом на международном рынке курс остался около 6,76. То есть юань на таком всплеске оборота стал чуть дороже, чем в мире. Глядя на график объемов, возникают мысли о том, что вчера появился очень крупный покупатель. Ранее многие рассуждали о том, что через юань как раз можно было бы проводить валютные интервенции с целью ослабления курса рубля. Но такие обороты в теории могли быть сделаны и просто крупными компаниями или банками. Будем наблюдать, сохранится ли эта тенденция в ближайшее время.

Но в любом случае в среднесрочной перспективе ждем некоторого ослабления курса рубля, так что покупка валют дружественных стран выглядит интересно. Особенно с учетом такого роста ликвидности по тому же юаню.

Заседание ЦБ — центральное событие недели. Банк России сегодня наверняка опустит ключевую ставку с текущего уровня 9,5%. Единства мнений о шаге снижения нет. Чуть больше половины опрошенных экспертов ждут —50 б.п. Однако, на наш взгляд, решение Центробанка в очередной раз не совпадет с консенсусом. Учитывая падение инфляционных ожиданий населения, а также дефляционные процессы последних недель, ключевая ставка может быть снижена и до 8,5%.

Облигации вчера как раз начали закладывать в цену снижение ставки сразу на 100 б.п. Индекс ОФЗ (RGBI) в четверг прибавил полпроцента. Доходность выпуска с погашением через год сейчас составляет уже 7,85%.

При этом корпоративный сектор традиционно отстает и догоняет ОФЗ с опозданием в несколько сессий. Так что если реализуется прогноз со снижением ставки на 100 б.п. (или хотя бы 75), то долговые бумаги могут расти еще несколько сессий.

Какие облигации могут переоцениться сильнее всего? Это средние и длинные корпоративные выпуски. Например можно выделить облигации крупнейших девелоперов, пока еще торгующихся со значительной премией к кривой доходности ОФЗ (более 300 п.п. по выпускам от года).

Положительное влияние снижения ставки на рынок акций в день заседаний традиционно невысокое, но оно будет растянуто во времени. Помимо снижения стоимости фондирования, смягчение ДКП важно с точки зрения роста привлекательности акций в качестве альтернативного вложения относительно других вариантов инвестиций (вкладов, облигаций).

Заседание ЕЦБ. Европейский регулятор впервые за 11 лет начал поднимать ставки и сразу шагом в 50 б.п., а не 25 как предполагал консенсус. Теперь ключевая ставка на уровне 0,5%, депозитная — 0%.

По словам главы ЕЦБ Кристин Лагард, решение совета управляющих основано на обновленной оценке инфляционных рисков. Цель — поддержка возвращения инфляции к цели в 2% и работа с инфляционными ожиданиями. В июне потребительская инфляция в еврозоне выросла с 8,1% до 8,6% годовых. На наш взгляд, цикл повышения ставки явно должен быть продолжен.

В то же время в еврозоне острее чем в США стоит вопрос высокой долговой нагрузки ряда стран, в основном южных. В этой ситуации активное снижение баланса ЕЦБ по схеме ФРС труднореализуемо. А значит этот проинфляционный фактор будет давить как на курс евро, так и будет удерживать повышенный уровень инфляции. В связи с этим вложения в евро сейчас предполагают повышенные риски.

Так, регулятор сообщил, что запускает новую программу выкупа облигаций для ограничения фрагментации в еврозоне. Этот антикризисный механизм, Transmission Protection Instrument (TPI), будет способствовать сокращению расхождений в стоимости заимствования для различных государств еврозоны. Ограничений по объемам программы не указывается. Решения о покупках будут приниматься при необходимости.