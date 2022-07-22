С начала уходящей недели рубль ослабился к доллару на 1,24%, до 57,84 руб. Российская валюта в течение девяти дней не торопясь отыгрывала потери, которые понесла с 1 по 6 июля. К выходным пара доллар/рубль вернулась к уровню 57,84 руб., евро/рубль — к 58,00 руб. Биржевые цены на бензин в России выросли за неделю

В четверг на внутреннем валютном рынке наблюдалась высокая волатильность в первой половине основной торговой сессии. К 12:55 мск курс доллара подскочил на 6,44%, до 58,89 руб., курс евро — на 6,81%, до 59,71 руб. Никаких новостей за ростом котировок не стояло. Есть мнение, что ЦБ или Минфин РФ тренировались проводить валютные интервенции, чтобы в боевых условиях определить параметры для бюджетного правила и проверить эффективность мер по удержанию рубля от роста при текущей ликвидности.

Возможно, влияние на курсы оказало решение Банка России. Регулятор разрешил банкам-нерезидентам из недружественных государств заключать на российском валютном рынке сделки купли-продажи одной иностранной валюты в обмен на другую, а также соответствующие поставочные валютные форварды и своп-договоры. Также Банк России отменил 30-процентный лимит по авансовым платежам в пользу нерезидентов по импортным контрактам.

В пятницу рубль подешевел на 1% к доллару и евро в ответ на решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 150 б.п., до 8% годовых. Снижение ставки негативно отразилось на динамике курса рубля. ЦБ оставил дверь открытой и готов еще снижать ставку.

Нацвалюта остается достаточно сильной. Он получает поддержку от приближения пика налоговых платежей экспортеров (25 июля), высоких цен на нефть марки Brent (цена выше $100), ослабления санкций со стороны ЕС против семи российских банков, затягивания принятия нового бюджетного правила, а также сохраняющегося профицита торгового баланса. Набиуллина рассказала об инвестировании пенсионных накоплений россиян

Нефтяной рынок остается под давлением на фоне растущих рисков рецессии в мировой экономике, связанных с ужесточением монетарной политики мировыми центробанками. Скорее всего, цена останется в ограниченном диапазоне $100-110 до 27 июля, пока не пройдет заседание ФРС США, на котором ожидается повышение ставок на 75 б.п., до 2,25-2,50% годовых. С другой стороны, по нефти сохраняется «бычий» настрой, поскольку Штаты планируют установить для российской нефти потолок. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть на мировой рынок, если уровень потолка окажется ниже затрат для производства нефти. Так что в условиях неопределенности «бычий» тренд по нефти остается в силе. Высокие цены на нефть будут поддерживать экспортеров и рубль. На понедельник по евро и доллару торговый диапазон составляет 55-60 руб.

Российский рынок акций попал под давление из ужесточения санкций. Совет Евросоюза одобрил новые санкции против России. Индекс Мосбиржи торгуется в диапазоне 19% и имеет нисходящее движение. Пока накалены политические страсти и заморожены активы нерезидентов, индекс Мосбиржи продолжит оставаться в спящем состоянии в коридоре 1785 — 2300.