Прошлая неделя на российском рынке акций завершалась уверенным ростом, а точнее отскоком после волны распродаж. На фоне снижения ключевой ставки Центробанка сразу на 150 б.п. общий рыночный сентимент существенно улучшился. Индекс МосБиржи вернулся в район 2100 п.

Сменился лидер по обороту торгов. Вместо привычного Газпрома в пятницу наибольшая активность пришлась на обыкновенные акции Сбербанка. Но по динамке лучше остальных выглядел сектор информационных технологий, прибавивший сразу 5%.

Возможно, неожиданные итоги заседания ЦБ РФ станут точкой слома нисходящего тренда в российских акциях. Для подтверждения этого сценария индексу МосБиржи необходимо подняться еще на 3,5%, преодолев важную техническую отметку 2170 п. Пока же этого не произошло номинально приходится подтвердить общие цели нисходящей тенденции, расположенные в широком диапазоне 1850-2000 п.

Банк России снизил ставку сразу на 150 б.п. до 8,00%. Такой сценарий мало кем рассматривался, но в целом этот шаг оправдан как с точки зрения поддержки экономики, так и падения инфляционных ожиданий вкупе с дефляцией в течение двух месяцев.

В ЦБ считают, что прошедшее ранее рекордное укрепление рубля еще не полностью заложено в индекс потребительских цен, так как продавцы из-за высокой валютной волатильности не спешат снижать цены. Так что даже если курс вернется чуть выше 60, то это не станет проинфляционным драйвером.

Регулятор пошел на мягкое решение, но в пресс-релизе немного ужесточил итоговый комментарий: "Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во II полугодии 2022 г.". В прошлый раз было "…на ближайших заседаниях". С большей уверенностью о следующем решении ЦБ 16 сентября можно будет говорить чуть позже. Но в текущих условиях не исключено как снижение еще на 50 б.п., так и то, что регулятор возьмет паузу.

Снижение ставки — очевидный позитив для рынка акций. Обычно индекс МосБиржи практически не реагирует на факт смягчение ДКП, так как эффект сильно размазан во времени. Но в этот раз шаг снижения оказался больше ожиданий, так что реакций проявилась сразу — подъем индекса ускорился.

Важно отметить, что пятничные объемы торгов акциями были скромными, а значит рынок мог не успеть в полной мере заложить оптимизм от решения ЦБ. В целом положительное влияние явно просматривается в отношении компаний, у которых повышенная долговая нагрузка. Например, это касается Мечела, МТС, Роснефти, Сегежи. Падение ставок со всех сторон позитивно для девелоперов, среди которых мы выделяем ПИК, Самолет и Эталон.

Отдельно можно сказать про АФК Систему. Для этой компании падение ставок позитивно как с точки зрения высокого долга на корпоративном центре, так и на многих ее дочерних компаниях. В пятницу акции Системы как раз выросли сразу на 4,2% и были в числе лидеров среди наиболее ликвидных бумаг.

Рынок облигаций также отреагировал позитивно. Индекс ОФЗ вырос на 1%, обновив максимумы с января. Вся кривая доходности гособлигаций опустилась ниже 8,8%. А выпуски с погашением через год торгуются уже на уровне 7,5%.

На мой взгляд, в самой ближайшей перспективе рост на долговом рынке еще продолжится, но более высокий потенциал для положительной переоценки в корпоративных облигациях со средней и длинной дюрацией. Например, все еще легко можно найти выпуски с высокой доходностью к погашению у крупнейших российских девелоперов.

Об интересе именно корпоративных облигаций говорит и расширившийся в последние сессии G-спред, отражающий разницу в доходностях ОФЗ и облигаций компаний. Он сейчас составляет порядка 200 б. п., против нормы последних лет в 70-90 б.п.

В теории снижение ключевой ставки негативно для национальной валюты. Однако в сегодняшних реалиях влияние этого фактора ниже, чем раньше. Все-таки сейчас нет прежних трансграничных перетоков капитала крупных международных фондов. Тем не менее все равно общее снижение уровня безрисковых ставок начинает оказывать давление на курс рубля. Кроме того, в ближайшее время уйдет фактор налогового периода и конвертации средств, связанный с выплатой рублевых дивидендов. В среднесрочной перспективе видим высокие шансы на возвращение курса USD/RUB выше 60.

Всплеск интереса к юаню в прошлый четверг не оказался разовым событием. В пятницу обороты хоть и упали, но сократились совсем незначительно с 56 до 52 млрд руб. И это второй по величине оборот в истории. Кроме того, объем торгов юанем в режиме с поставкой "завтра" превысил оборот в евро.

На наш взгляд, тенденция по росту популярности юаня продолжится и в какой-то мере выглядит неизбежной. Причем в первую очередь это может быть не рост спроса на китайскую валюту из-за увеличения взаимного торгового оборота двух государств, а именно переток из валют недружественных стран. Многие инвесторы, в том числе крупные компании, не готовы держать значительные суммы в долларах и евро, так что переход в юань для них выглядит компромиссным решением. К тому же начал развиваться соответствующий рынок долговых инструментов: РУСАЛ выпускает облигации в юанях, что позволяет разместить средства в бумагах надежного эмитента из России.

С 15 августа начнется автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях, сообщил Банк России. На счета их владельцев будут зачислены акции российских эмитентов, на которые были выпущены депозитарные расписки. Процедура будет проходить без участия иностранных учетных институтов.

В связи с расширением объема локальных акций на наш рынок возможно некоторое давление, однако часть расписок ранее уже была расконвертирована, а нерезидентам, которые также удерживали АДР/ГДР, по-прежнему нельзя продавать российские акции.

Важно: меры по расконвертации не касаются расписок иностранных компаний Ozon, Русагро, Fix Price и др.

Банковский сектор. Эльвира Набиуллина в ходе пятничного выступления отметила, что в отличие от ожиданий начала года сейчас нет необходимости в системной докапитализации банков.

"Банки лучше прошли кризисный период, чем мы ожидали. Вывод на настоящий момент: в системной капитализации банковского сектора нет необходимости", — отметила Набиуллина. Кроме того, в ЦБ думают о том, как вернуться к публикации банками их отчетности (сейчас она не раскрывается).

Новости, безусловно, позитивны для отношения инвесторов к акциям сектора. В краткосрочной перспективе есть шансы на то, чтобы пятничный подъем финансового индекса (+3%) продолжился.