Рубль остается предельно волатилен
Рубль остается предельно волатилен на фоне процессов, которые происходят в российской экономике. Экспорт полезных ископаемых снижается на фоне ограничений против них, но все еще держится на достаточных уровнях, что транслируется в повышенное предложение валюты на рынке. А вот импорт впал в дремоту, что довольно сильно снижает интерес к валюте.
Кроме того, мы видим, что государство всерьез озабочено текущей ситуацией на рынке и появляется информация о перезапуске бюджетного правила, которое было поставлено на паузу этой весной. Правда мы пока затрудняемся ответить, как оно будет выглядеть в финальном варианте и можем строить лишь догадки. Вероятнее всего пополнять ФНБ будут валюты дружественных государств.
Также стоит отметить, что на эту неделю приходится пик налогового периода, что может оказать дополнительное давление на валюту.
В целом, краткосрочная динамика рубля сейчас определяется потоками, которые довольно сложно предсказать. Что касается чуть более долгосрочных целей, то здесь, скорее всего мы не увидим доллар ниже 50 рублей. Он будет балансировать в коридоре между 60 и 70 рублями.
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