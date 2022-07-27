Курс доллара может пока продолжить свой отскок
Пара доллар-рубль по итогам торгов во вторник продемонстрировала сильнейший рост с начала июля, вернувшись выше отметки 60 руб.
Курс доллар с расчетами "завтра" продолжил развивать отскок, несмотря на восстановление нефтяных котировок. Причем волатильность и торговая активность западными валютами остается на средних значениях. Мы склонны полагать, что доллар дорожал через кросс-валютные механизмы. Если обратить внимание на пару юань-рубль, то китайская валюта крепла более уверенно, а объемы торгов остаются на рекордных значениях. Отчасти это может быть связано с ростом импорта в страну, а также модифицированным бюджетным правилом, подробности которого пока так и остаются неизвестны.
Стоит отметить, что на укрепление позиций валют западных стран также влияет сокращение поставок газа из России в Европу. Так, по нашим оценкам, по трубопроводу "Северный поток" поступает 20% от проектной мощности.
Мы полагаем, что рост пары доллар-рубль может продолжиться, а актуальным диапазоном на сегодня выступит коридор 59-62 руб. Укреплению американской валюты способствует как техническая картина, так и окончание налогового периода. Напомним, что сегодня также проходит заседание ФРС на котором в случае повышения ключевой ставки более чем на 75 б.п. возможен дополнительный импульс к укреплению доллара.
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