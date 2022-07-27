Вышедшие в этом месяце данные по инфляции в США (9,1% г/г и базовая 5,9%), практически не оставляют ФРС доводов против подъема ставки. При этом последние данные по промышленному производству и безработице (3,6%) были вполне приемлемыми, что дает руководству ФРС право полагать, что экономика может выдержать ужесточение кредитных условий.

На прошлом заседании подчеркивалась необходимость поддерживать долгосрочный уровень инфляции на уровне 2%. Рынок уверен в повышении диапазона ставок ФРС на 75 процентных пунктов на заседании 26-27 июля. Более того, председатель Федерального Резервного Банка Атланты Raphael Bostic предполагал, что ставка может быть повышена и на 100 процентных пунктов. Так что такой сценарий вполне вероятен. На следующих заседаниях также ожидается существенное увеличение ставок.

Согласно протоколу прошлого заседания ФРС, большинство участников ожидало, что верхний диапазон ставок ФРС будет на уровне 3,4% к концу 2022, а в 2023 достигнет пика на уровне 3,75%, после чего начнется снижение. Учитывая складывающуюся динамику цен в экономике, вполне возможно, что ставки в следующем году могут быть подняты и выше указанного уровня.

Динамика ставки будет в основном зависеть от темпов инфляции и роста экономики. Если рост экономики замедлится больше, чем ожидается или значение инфляции начнет падать, ФРС может замедлить повышение ставок. В настоящее время вполне вероятен сценарий стагфляции, когда инфляция все еще будет высокой, но в экономике начнется рецессия. В совокупности с падающими ценами финансовых активов такая ситуация может стать для ФРС "идеальным штормом", определять денежно-кредитную политику в котором будет особенно сложно.

Если на сегодняшнем заседании ФРС ограничится повышением ставки на 0,75%, реакция рынков будет ограниченной, при повышении на большую величину возможна негативная реакция. В среднесрочной перспективе ужесточение денежно-кредитной политики продолжит сокращать ликвидность в экономике, что может привести к продолжению падения на финансовых рынках.

Динамика фондового рынка, несмотря на двадцатипроцентное падение с начала года, в текущих условиях пока отходит на второй план. Тем не менее, в случае особенно критичного падения стоимости акций, ФРС возможно также придется реагировать и на ситуацию на фондовом рынке.

Если анализировать, какие отрасли могут особенно пострадать от повышения ставок стоит отметить так называемые акции роста, в особенности акции сектора информационных технологий. Также исторически после повышения ставок негативная динамика наблюдается в акциях компаний сектора коммуникационных услуг, энергетики, финансовых компаний, здравоохранения.

В заключение стоит отметить, что потолок ставок ФРС не озвучивал. Для того, чтобы обуздать инфляцию, его, скорее всего, придется подымать выше уровня, который сейчас ожидает рынок.