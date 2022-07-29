К концу недели доллар продолжает ослабевать. Предварительные данные по ВВП США за II квартал показали снижение на 0,9% к/к по сравнению со снижением на 1,6% в предыдущем квартале. Это оказалось значительно ниже прогноза роста от аналитиков на 0,5%. Таким образом, данные по ВВП указали на дальнейший спад и усилили опасения относительно рецессии в США.

Тем временем российская валюта все еще находится у отметки близкой к 61 рубля за доллар и 62 рубля за евро. Впрочем, возможен и откат ниже уровней в 60 рублей на фоне разворачивающейся рецессии в Штатах и газового кризиса в ЕС.