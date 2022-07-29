В четверг российскому рынку акций так и не удалось возобновить подъем. Индекс МосБиржи остался чуть ниже 2200 п. При этом причины для подъема были: стабильно высокие цены на нефть и локальное ослабление рубля.

Обороты торгов относительно предыдущих сессий начали падать. При спокойном внешнем фоне сегодня активность участников может еще снизиться.

По индексу МосБиржи общая картина почти не поменялась. Локальная тенденция все еще смотрит наверх. Ближайшим сопротивлением, преодоление которого станет сигналом в пользу возобновления подъема, выступает уровень 2240-2250 п. Снизу же важно удержаться выше 2130 п., чтобы не допустить переход в фазу очередного безыдейного боковика.

На валютном рынке снова отмечается слабость рубля. Несмотря на стабильные сырьевые котировки накануне мы видели постепенное укрепление валют. Налоговый период прошел, средства экспортеров под перечисление акционерам дивидендов уже конвертированы, а значит кроме общего тренда на девалютизацию бизнеса и граждан дополнительных факторов поддержки рубля сейчас нет.

В паре USD/RUB в ближайшие недели вполне может возобновиться движение в сторону недавних максимумов около 65. Сопоставимый подъем может быть и в юане, евро, гонконгском долларе.

В США рецессия, но это не рецессия. Американский ВВП во II квартале упал еще на 0,9%, что все по привычке поспешили назвать рецессией, ведь спад аннуализированных показателей продолжается уже два квартала подряд. А с учетом сохранения высокой инфляции такое состояние экономики принято считать «стагфляцией» — термин впервые был придуман британским министром финансов Ианом Маклеодом в 1960х.

Но все ключевые фигуры в США, в том числе Байден, Йеллен и Пауэлл, поспешили заявить, что это все-таки не в прямом виде рецессия, ведь американская экономика выглядит сильно, учитывая пока еще высокий потребительский спрос и низкий уровень безработицы. Заявления справедливы, и финансовые рынки этот момент считывают и понимают. Индекс S&P 500 на фоне гораздо более слабой чем ожидалось динамике ВВП во II квартале вырос на 1,2% и достиг максимумов последних недель. Котировки подошли к потенциальной зоне торможения, откуда могут снова начаться распродажи: 4080-4180 п.

Спад ВВП США — это в значительной степени падение запасов и инвестиций. Ключевая составляющая ВВП — потребительские расходы — хотя и замедляют темпы роста, но динамика все еще положительная, на уровне 1%. Официально факт рецессии в США фиксирует Национальное бюро экономических исследований (NBER), а именно Комитет по определению деловых циклов в структуре организации. Однако он обычно медлит со своим вердиктом и фиксирует рецессию лишь через несколько месяцев после ее начала.